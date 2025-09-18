Microsoft Flight Simulator : Un atterrissage sur PS5 en approche ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 18 septembre 2025 à 15h51
Disponible depuis le 19 novembre 2024 sur PC et consoles Xbox Series, Microsoft Flight Simulator 2024 semblait bouder les pistes des joueurs PS5. Mais une rumeur semble indiquer que l'arrivée sur la console de Sony est toute proche.
Microsoft Flight Simulator : Un atterrissage sur PS5 en approche ?
Microsoft multiplie actuellement les déclinaisons de ses licences longtemps exclusives sur les consoles rivales. Parmi les exemples les plus récents figurent entre autres Sea of Thieves, Gears of War Reloaded ou encore Hellblade II. Cependant, un autre grand classique du jeu sur PC et consoles Xbox pourrait rejoindre la liste. En effet, une rumeur relayée par le site polonais PPE sous-entend que Microsoft Flight Simulator 2024 sortirait avant la fin de l'année sur PS5

Une date de sortie et une version physique évoquées pour la version PS5 de Microsoft Flight Simulator 2024 

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Via l'intermédiaire de Graczdari, un leaker réputé pour la fiabilité de ses sources, PPE révèle que Microsoft Flight Simulator 2024 pourrait devenir l'une des grosses sorties de cette fin d'année sur PS5. Les informations dévoilées annoncent une sortie dans le courant du mois de novembre, aussi bien en version dématérialisée que physique. En effet, Graczdari déclare qu'une édition physique au tirage limité serait proposée dans la foulée de ce lancement.

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Bien entendu, ces informations sont à prendre avec des pincettes car elles restent des rumeurs. Sony n'a encore rien officialisé à ce sujet, mais la forme peut confirmer la nouvelle lors de sa prochaine conférence. Cependant, elle semble déjà confirmer certaines déclarations de NateTheHate. En janvier 2025, l'insider avait déjà mentionné l'arrivée de Microsoft Flight Simulator 2025 dans sa vidéo de prédictions de l'année.

Un autre titre du catalogue Microsoft concerné par des rumeurs de sortie en version physique

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Mais la simulation de pilotage aérien ne serait pas le seul jeu de Microsoft repéré par les leakers. La même source révèle qu'une version physique de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arriverait également en magasin juste à temps pour les fêtes de fin d'année, vraisemblablement dès le 17 octobre 2025 d'après PPE. Cependant, il s'agit une nouvelle fois de rumeurs et la France ne semble pas concernée car aucun revendeur ne propose de précommande à l'heure actuelle.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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