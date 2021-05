La gamescom 2021 se tiendra exclusivement en ligne

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Laest incontestablement l'un des événements que nous attendons tous durant l'été, et malgré une situation sanitaire compliquée, elle aura bel et bien lieu. Cependant, les organisateurs ont décidé pour cette édition 2021 queCette décision a été prise à la suite de nombreuses et longues discussions avec les différents partenaires et exposants de l'événement, la situation actuelle empêchant certains studios à participer à lade façon physique. Ainsi, elle se déroulera donc exclusivement dans un format numérique en ligne, et surtout gratuit, avec pour commencerPour l'occasion, le site officiel de l'événement annuel a été revu, de façon à ce que les spectateurs ainsi que les professionnels puissent s'y retrouver facilement entre les différentes nouvelles fonctionnalités.De plus, un autre événement aura lieu une semaine avant, celui-ci s'intitulant « gamescom Epix ». Il sera l'occasion pour les joueurs de s'immerger dans l'univers de la, et ils pourront participer à certaines « quêtes épiques » afin de gagner des points et ainsi remporter des prix uniques.La gamescom 2021 se tiendra, pour rappel, du 25 au 27 août prochain.