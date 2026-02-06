L'Epic Games Store promet encore plus de pépites gratuites à l'avenir

Le programme de jeux gratuits de l'Epic Games Store est un succès indéniable, mais il évolue. Steve Allison, vice-président, dévoile les coulisses de cette stratégie coûteuse visant à concurrencer Steam, tout en expliquant comment ils dénichent désormais les titres offerts chaque semaine.
Depuis son lancement en 2018, l'Epic Games Store a marqué les esprits en offrant des centaines de jeux, incluant des mastodontes comme Control, GTA V
ou Death Stranding
pour ne citer qu'eux. Cependant, avec des centaines de titres déjà distribués, la méthode de sélection évolue. Steve Allison, vice-président et directeur général de l'Epic Games Store, explique dans un entretien avec Polygon
que l'objectif est désormais de trouver des titres que les joueurs « devraient absolument essayer
», qu'il s'agisse de productions AAA ou de créations plus modestes.
Une chasse aux trésors indépendants
L'époque où Epic se contentait de signer des chèques pour des jeux connus et de renommée semble laisser place à une curation plus fine. L'entreprise déploie désormais des équipes dans les salons de jeu vidéo les plus modestes pour dénicher la perle rare. L'objectif est de mettre en avant des développeurs qui n'ont parfois jamais sorti de jeu auparavant et qui échappent aux radars habituels
.
Nous envoyons des gens à tous les salons possibles, même les plus petits. Nous voulons vraiment parler à plus de monde et voir plus de jeux.
Cette approche proactive montre une volonté de diversifier le catalogue offert, en ne se limitant plus aux succès commerciaux, mais en agissant comme un véritable prescripteur de tendances pour sa communauté
.
La guerre des parts de marché contre Steam
Derrière cette générosité se cache une bataille féroce pour l'acquisition d'utilisateurs. Actuellement, l'Epic Games Store reste second derrière le géant Steam, avec qui il partage 60 % de sa clientèle. L'ambition affichée est de dépasser les 20 à 25 % de parts de marché sur PC. Pour l'heure, la stratégie semble porter ses fruits sur le long terme concernant l'engagement des joueurs.
Dès que vous récupérez un jeu gratuit, vous ne dépensez peut-être pas d'argent le jour même, mais vous êtes dans notre écosystème. Peut-être que vous achèterez plus tard.
Selon les données internes, environ 16 % des utilisateurs attirés par la gratuité finissent par passer à la caisse
. Un chiffre qu'Epic espère voir grimper à 25 % à l'avenir, certains titres atteignant déjà un taux de conversion de 30 % selon le moment de leur sortie
.
Un impact financier et concurrentiel
C'est l'un des paradoxes les plus intéressants de cette stratégie. Offrir un jeu sur Epic profite souvent à la concurrence. Steve Allison révèle que 77 % des jeux offerts atteignent des records de fréquentation simultanée pendant l'opération
. Plus étonnant encore, on observe une augmentation moyenne de 40 % des joueurs sur Steam pour ces mêmes titres au même momen
t, prouvant que la visibilité offerte dépasse les frontières du launcher d'Epic.
Au-delà de la visibilité, les développeurs bénéficient d'accords financiers solides. Des documents juridiques avaient déjà révélé qu'Epic paie pour offrir ces jeux, mais les studios peuvent aussi toucher le jackpot grâce aux DLC. Ils conservent 100 % des revenus sur le premier million de dollars généré par les contenus additionnels
, avant que le partage de revenus classique 88 % / 12 % ne s'applique.
Si les dépenses globales sur la boutique ont augmenté pour atteindre 1,16 milliard de dollars en 2025, la part des dépenses sur les jeux tiers progresse plus lentement, s'établissant à 400 millions de dollars
. Avec une refonte complète de la boutique prévue prochainement et l'intégration accrue de bonus cosmétiques pour Fortnite, Epic continue d'ajuster sa formule pour transformer ses utilisateurs gratuits en clients fidèles
.
commentaire (0)