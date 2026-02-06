L'Epic Games Store promet encore plus de pépites gratuites à l'avenir



le 06 février 2026 à 18h42 Publié par Corentin Rimbert le 06 février 2026 à 18h42

Le programme de jeux gratuits de l'Epic Games Store est un succès indéniable, mais il évolue. Steve Allison, vice-président, dévoile les coulisses de cette stratégie coûteuse visant à concurrencer Steam, tout en expliquant comment ils dénichent désormais les titres offerts chaque semaine.