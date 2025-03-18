Kaiju No. 8 : Crunchyroll annonce un film avec un épisode exclusif en avril

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 18 mars 2025 à 10h00
L'univers de Kaiju No. 8 s'étend au cinéma avec un film récapitulatif qui réserve une surprise aux fans. En plus des moments clés de la première saison, un épisode totalement inédit sera intégré à cette projection spéciale.
Kaiju No. 8 : Crunchyroll annonce un film avec un épisode exclusif en avril

Un film qui revient sur la première saison avec du contenu inédit

Adapté du manga de Naoya Matsumoto, Kaiju No. 8 a marqué 2024 avec son univers peuplé de monstres géants et ses affrontements spectaculaires.

Crunchyroll et Sony Pictures Entertainment proposent aux fans de revivre les moments forts de cette première saison à travers un film récapitulatif, enrichi d'un épisode totalement inédit intitulé « Le jour de congé de Hoshina ». Ce nouvel épisode s'éloigne du chaos des combats pour suivre le capitaine Hoshina lors de son rare jour de repos.

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Reno et Iharu, intrigués par ce moment inhabituel, décident de le suivre, découvrant une facette inattendue de leur supérieur. Une pause bienvenue avant de replonger dans l'univers impitoyable des Forces de Défense anti-kaiju.

Un nouvel ending signé OneRepublic

Outre le contenu inédit, Kaiju No. 8 : Mission Recon s'offre un générique de fin tout neuf avec le titre « Invincible » interprété par OneRepublic.

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Une touche musicale qui accompagne la montée en puissance de la série, déjà bien installée parmi les succès récents de l'animation japonaise.


Un avant-goût avant la suite ?

Si aucun détail n'a été révélé sur la suite de l'anime, cette sortie en salle montre l'engagement de Crunchyroll à mettre en avant Kaiju No. 8. Un bon moyen pour les nouveaux venus de rattraper la série et pour les habitués de patienter en attendant une éventuelle annonce.

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Où et quand voir le film ?

Les projections de Kaiju No. 8 : Mission Recon auront lieu les 17 et 18 avril 2025 dans une sélection de cinémas en France. Le film sera diffusé en version originale sous-titrée. La première saison de Kaiju No. 8 est disponible en streaming sur Crunchyroll.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

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