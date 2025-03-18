Kaiju No. 8 : Crunchyroll annonce un film avec un épisode exclusif en avril

L'univers de Kaiju No. 8 s'étend au cinéma avec un film récapitulatif qui réserve une surprise aux fans. En plus des moments clés de la première saison, un épisode totalement inédit sera intégré à cette projection spéciale.

Un film qui revient sur la première saison avec du contenu inédit

Un nouvel ending signé OneRepublic



Un avant-goût avant la suite ?

Où et quand voir le film ?

Adapté du manga de Naoya Matsumoto,a marqué 2024 avec son univers peuplé de monstres géants et ses affrontements spectaculaires.Crunchyroll et Sony Pictures Entertainment proposent aux fans de revivre les moments forts de cette première saison à travers un film récapitulatif, enrichi d'un épisode totalement inédit intitulé. Ce nouvel épisode s'éloigne du chaos des combats pour suivre le capitaine Hoshina lors de son rare jour de repos.Reno et Iharu, intrigués par ce moment inhabituel, décident de le suivre, découvrant une facette inattendue de leur supérieur. Une pause bienvenue avant de replonger dans l'univers impitoyable des Forces de Défense anti-kaiju.Outre le contenu inédit,s'offre un générique de fin tout neuf avec le titreinterprété par OneRepublic.Une touche musicale qui accompagne la montée en puissance de la série, déjà bien installée parmi les succès récents de l'animation japonaise.Si aucun détail n'a été révélé sur la suite de l'anime, cette sortie en salle montre l'engagement de Crunchyroll à mettre en avant. Un bon moyen pour les nouveaux venus de rattraper la série et pour les habitués de patienter en attendant une éventuelle annonce.Les projections deauront lieudans une sélection de cinémas en France. Le film sera diffusé en version originale sous-titrée. La première saison deest disponible en streaming sur Crunchyroll.