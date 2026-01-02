John Wick et Saw vont chacun avoir le droit à une adaptation

Lionsgate vient d'officialiser une nouvelle majeure pour les amateurs de cinéma d'action et d'horreur. Le géant du divertissement a confirmé que des annonces concernant un jeu AAA John Wick et un nouveau projet Saw sont imminentes.
L'industrie du jeu vidéo s'apprête à accueillir deux poids lourds du cinéma dans ses rangs. C'est au détour d'une présentation financière que l'information a filtré, confirmant les ambitions renouvelées de Lionsgate dans le secteur vidéoludique
. Adam Fogelson, le président du groupe, a vendu la mèche concernant deux adaptations particulièrement attendues par les joueurs et les cinéphiles.
John Wick vise enfin le format AAA
L'attente aura été longue pour les fans de John Wick. Jusqu'à présent, l'univers de l'assassin incarné par Keanu Reeves devait se contenter de John Wick Hex, une production tactique indépendante sortie en 2019. Bien que sympathique, ce titre ne répondait pas totalement aux fantasmes des joueurs désirant une action frénétique et viscérale. La donne change radicalement aujourd'hui
. Lionsgate a confirmé que le projet d'un jeu à gros budget est non seulement toujours d'actualité, mais qu'il est sur le point d'être révélé au grand public
.
Lors du traditionnel appel aux investisseurs
, Adam Fogelson a déclaré que « nos opportunités de jeux AAA et autres opportunités de jeux autour de John Wick et Saw, ainsi que d'autres, seront annoncées bientôt.
»
Cette déclaration fait écho aux propos tenus par le PDG Jon Feltheimer il y a quelques années, qui affirmait déjà que la franchise méritait une adaptation majeure. Avec quatre films au succès planétaire et un spin-off, Ballerina, la licence possède un potentiel ludique immense, que beaucoup imaginent déjà à la croisée des chemins entre la fluidité d'un Max Payne et la technicité d'un Hitman.
Saw prépare sa revanche vidéoludique
L'autre annonce majeure concerne la franchise horrifique Saw
. Si le tueur au puzzle a marqué le cinéma avec dix films et un onzième en production, ses incursions dans le jeu vidéo ont été historiquement plus timides, voire décevantes. Les deux précédentes adaptations n'avaient pas réussi à convaincre la critique, peinant à retranscrire la tension psychologique des longs-métrages. Ses plus grandes réussites dans ce milieu étant principalement ses collaborations avec divers jeux d'horreur.
Des rumeurs évoquaient récemment un titre orienté survival horror, initialement pressenti pour une annonce en 2024. Si ce calendrier n'a pas été tenu, la confirmation officielle de Lionsgate relance totalement la machine. Le marché de l'horreur est actuellement très concurrentiel
, et ce nouveau projet devra se faire une place aux côtés des mastodontes.
Il faudra être attentif aux prochaines annonces de Lionsgate et voir ce que nous réserve le studio pour deux de ses plus importantes licences.
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