John Wick et Saw vont chacun avoir le droit à une adaptation



le 02 janvier 2026 à 16h10 Publié par Corentin Rimbert le 02 janvier 2026 à 16h10

Lionsgate vient d'officialiser une nouvelle majeure pour les amateurs de cinéma d'action et d'horreur. Le géant du divertissement a confirmé que des annonces concernant un jeu AAA John Wick et un nouveau projet Saw sont imminentes.