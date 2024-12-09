Itch.io, un célèbre site d'hébergement de jeux vidéo, mis K.O par Funko

Pendant plusieurs heures, l'hébergeur Itch.io était totalement inaccessible à cause d'une petite erreur faite par Funko, plus précisément par l'une de ses intelligences artificielles.

La fermeture temporaire d'Itch.io provoquée par l'erreur de jugement d'une IA

I kid you not, @itch.io has been taken down by Funko of "Funko Pop" because they use some trash "AI Powered" Brand Protection Software called Brand Shield that created some bogus Phishing report to our registrar, iwantmyname, who ignored our response and just disabled the domain — itch.io (@itch.io) 9 décembre 2024 à 08:13

Il arrive fréquemment que. En règle générale, ce problème est dû à un trafic plus important que d'ordinaire, à un piratage ou à un souci technique au niveau des serveurs. Mais dans de rares cas, la raison est plus insolite, surtout quand elle implique une marque populaire.Ce cas de figure hors du commun,. Alternative à d'autres services comme Steam ou Epic Games, cet hébergeur plus permissif que les géants du secteur permet de profiter de milliers de titres indépendants. Mais dans la soirée du 8, les utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de voir que le site était inaccessible à cause de Funko.Cependant, ce n'est pas suite à une demande ou à un procès fait par la marque aux milliers de figurines. La responsable de cette erreur est, utilisé par la firme Funko. Ce service analyse grâce à un algorithme les noms de domaine de différents sites web. Or, suite à l'envoi d'un faux rapport, Brand Shield a mené une enquête sur la plateforme « iwantmyname » qui héberge Itch.io.. Pourtant, il s'agissait d'une erreur de jugement.La nouvelle a perturbé la communauté des utilisateurs, mais également les créateurs d'Itch.io. Rapidement, ces derniers ont réagi en partageant leur étonnement, mais aussi leur mécontentement sur X/Twitter. Ils expliquent que. Mais cet arrêt brutal de l'activité de Itch.io n'était que temporaire.Néanmoins, cette histoire surprenante permet de rappeler à toutes les industries que, si l'IA facilite certaines tâches, la présence d'un être humain reste nécessaire pour effectuer des vérifications et éviter ce type d'incident.