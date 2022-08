Infliger des dégâts à 10 objets différents en une seule décharge du pistolet-mitrailleur à charge, défi semaine 10

Comment infliger des dégâts à 10 objets différents en une seule décharge du pistolet-mitrailleur à charge ?

Lessont bien présents pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de côté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Pour valider ce défi, vous allez donc devoir trouver, qui a été ajouté il y a quelques semaines dans. Cette arme permet, en la chargeant, de tirer davantage de balles en un rien de temps. Ici, il faudra simplement. Pour ne pas perdre trop de temps, nous vous conseillons de vous rendre dans une maison. Vous y trouverez de nombreux objets dans les pièces, et notamment la cuisine ou le salon/salle à manger, voire la sale de bain.Sur place,. Vous devriez normalement avoirs. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous rendre dans un magasin, pour avoir encore plus d'objets. Sinon, vous pouvez vous rendre en mode construction, construire 10 structures autour de vous, et effectuer la manipulation.En validant ce défi, vous obtiendrez 15 000 XP pour votre progression saisonnière. Vous pouvez retrouver tous les défis de la semaine 10 dans ce guide