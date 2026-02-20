iiyama dévoile enfin son arme secrète pour dominer la scène esport

iiyama frappe fort en ce début d'année 2026 avec la série G-Master 91 Gold Phoenix. Destinés aux joueurs exigeants, ces deux nouveaux moniteurs promettent une fluidité exemplaire grâce à une fréquence de 320 Hz et une dalle Fast IPS ultra-réactive pour l'esport.

Deux formats pour satisfaire l'élite du gaming



Des fonctionnalités pensées pour la victoire





La série G-Master 91 est parfaitement adaptée aux jeux compétitifs les plus populaires en Europe, ainsi qu'aux environnements d'entraînement et aux tournois esport.

Une synchronisation adaptée

Le monde du gaming compétitif n'attend pas, et iiyama l'a bien compris. Avec l'annonce de sa nouvelle série G-Master 91 Gold Phoenix, le constructeur japonais réaffirme ses ambitions sur le marché de l'esportL'objectif est clair : fournir aux joueurs de titres nerveux comme Counter-Strike 2, Valorant ou Overwatch 2 les outils nécessaires pour maximiser leur potentiel, où chaque milliseconde peut faire la différence entre une victoire éclatante et une défaite frustrante.Cette nouvelle gamme se décline en deux modèles distincts, pensés pour s'adapter aux préférences ergonomiques et visuelles des compétiteurs. D'un côté, nous trouvons le G-Master GB2591HSU-B1,. Ce format reste un format plutôt standard et pensé pour les tournois afin de permettre aux joeurs de conserver l'action dans leur champ de vision.De l'autre,, offrant une immersion accrue et une résolution supérieure pour ceux qui ne veulent pas sacrifier la qualité visuelle au profit de la performance.Le point commun de ces deux bêtes de course réside dans leur fréquence de rafraîchissement impressionnante de 320 Hz. Couplée à une dalle Fast IPS, cette technologie garantit une fluidité d'image exceptionnelle et une réduction drastique du flou de mouvement.Le modèle 24,5 pouces affiche un temps de réponse MPRT de seulement 0,4 ms,. Concrètement, cela se traduit par une netteté inébranlable lors des mouvements de caméra rapides, un atout indispensable pour les snipers et les joueurs à haute sensibilité.Au-delà des chiffres bruts, iiyama a intégré des fonctionnalités logicielles et matérielles pertinentes. La technologie « Black Tuner » est de la partie,, empêchant ainsi les adversaires de se cacher dans l'obscurité. L'ergonomie n'est pas en reste avec un pied réglable en hauteur sur 150 mm, assurant un confort optimal pour les longues sessions d'entraînement.La connectique est également à l'honneur avec un hub USB complet et, surtout, une compatibilité HDMI 2.1. En bref, cela rend ces écrans, capables de supporter le VRR et la 2K à 120 fps sur les consoles de nouvelle génération. De fait iiyama veut se positionner de façon à prouver que la performance n'est pas réservée qu'aux joueurs PC et qu'ils sont à l'écoute des besoins des joueurs.Pour couronner le tout, et finir sur une note plus technique, la compatibilité NVIDIA G-SYNC via DisplayPort(tearing) ni micro-saccades (stuttering). En synchronisant parfaitement l'affichage avec le débit de la carte graphique, iiyama offre une stabilité visuelle cruciale pour maintenir sa concentration.Avec cette série Gold Phoenix,, mais offre une réponse technique solide aux besoins des joueurs exigeants.