Hercules lance deux nouveaux kits pour séduire les streamers

Hercules dévoile une surprise qui pourrait changer la donne pour les streamers débutants comme confirmés.
Le streaming continue son ascension, Hercules accélère le pas
Alors que Twitch rassemble chaque mois des millions de spectateurs passionnés à travers le monde, nombreux sont ceux qui veulent se lancer ou améliorer leur matériel pour proposer un contenu de meilleure qualité
.
Face à cette tendance, Hercules
, marque réputée pour ses équipements audio destinés aux gamers et créateurs de contenu, annonce aujourd'hui le lancement de deux nouveaux kits audio spécialement conçus pour accompagner les streamers dans leur évolution : le Stream Starter Kit et le Stream Essentials Kit
.
Deux kits audio adaptés aux débutants et aux pros du streaming
Le Stream Starter Kit
cible en priorité les nouveaux streamers ou ceux qui souhaitent améliorer facilement leur équipement audio. Ce pack inclut le contrôleur audio Hercules Stream 100
, un appareil intuitif avec écran LCD
permettant la gestion en temps réel de huit pistes audio simultanément (microphone, jeux, musique, chat vocal...).
À ses côtés, le nouveau microphone USB dynamique HUD-600
simplifie la prise en main avec ses commandes rétroéclairées, une gestion directe du volume de la voix
et une connexion au choix via USB ou XLR
pour plus d'évolutivité.
De son côté, le Stream Essentials Kit
s'adresse aux streamers expérimentés en quête de performances professionnelles. Il propose le contrôleur audio avancé Hercules Stream 200 XLR
, doté d'une carte son intégrée, permettant ainsi de séparer facilement les pistes audio destinées à l'écoute personnelle et celles diffusées au public.
Ce kit inclut également le microphone XLR professionnel HXD-700
, offrant une qualité vocale claire et chaleureuse grâce à une capsule dynamique unidirectionnelle
et des réglages précis tels que le filtre passe-haut ou le boost des médiums
.
Les deux kits bénéficient d'un partenariat stratégique avec Voicemod
, offrant aux utilisateurs un accès gratuit de trois mois à Voicemod Pro
. Cette plateforme, populaire auprès des créateurs de contenu, permet aux streamers d'utiliser plus de 140 effets de voix directement depuis leurs contrôleurs Hercules
, apportant ainsi une touche unique et immersive à leurs diffusions
.
Disponibilité et prix des nouveaux kits Hercules
Les précommandes des kits audio sont ouvertes depuis le 26 février 2025
, et leur sortie officielle est prévue pour le 26 mars 2025. Ils seront disponibles à l'achat en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada
via la boutique officielle Hercules et auprès des revendeurs habituels. Voici les tarifs conseillés annoncés par Hercules
:
- Hercules Stream Starter Kit : 199,99 €
- Hercules Stream Essentials Kit : 299,99 €
Alors, séduit par ces nouveautés audio pour streamers ?
Ces deux kits pourraient bien devenir rapidement incontournables dans le setup des streamers. Que pensez-vous de ces nouvelles offres de Hercules ? Comptez-vous vous équiper prochainement ?
Partagez vos réactions dans les commentaires.
commentaire (0)