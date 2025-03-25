Hercules lance deux nouveaux kits pour séduire les streamers

Hercules dévoile une surprise qui pourrait changer la donne pour les streamers débutants comme confirmés.

Le streaming continue son ascension, Hercules accélère le pas

Deux kits audio adaptés aux débutants et aux pros du streaming

Disponibilité et prix des nouveaux kits Hercules

Hercules Stream Starter Kit : 199,99 €

199,99 € Hercules Stream Essentials Kit : 299,99 €

Alors, séduit par ces nouveautés audio pour streamers ?

Alors que Twitch rassemble chaque mois des millions de spectateurs passionnés à travers le monde, nombreux sont ceux qui veulent se lancer ouFace à cette tendance,, marque réputée pour ses équipements audio destinés aux gamers et créateurs de contenu, annonce aujourd'hui le lancement de deux nouveaux kits audio spécialement conçus pour accompagner les streamers dans leur évolution :Lecible en priorité les nouveaux streamers ou ceux qui souhaitent améliorer facilement leur équipement audio. Ce pack inclut le contrôleur audiopermettant la gestion en temps réel de huit pistes audio simultanément (microphone, jeux, musique, chat vocal...).À ses côtés, lesimplifie la prise en main avec ses commandes rétroéclairées,et une connexion au choix viapour plus d'évolutivité.De son côté, les'adresse aux streamers expérimentés en quête de performances professionnelles. Il propose le contrôleur audio avancé, doté d'une carte son intégrée, permettant ainsi de séparer facilement les pistes audio destinées à l'écoute personnelle et celles diffusées au public.Ce kit inclut également le, offrant une qualité vocale claire et chaleureuse grâce à uneet des réglages précis tels queLes deux kits bénéficient d'un partenariat stratégique avec, offrant aux utilisateurs un accès gratuit de trois mois à. Cette plateforme, populaire auprès des créateurs de contenu, permet aux streamers d'utiliser plus de 140 effets de voix directement depuis leurs contrôleurs, apportant ainsiLes précommandes des kits audio sont ouvertes depuis le, et leur sortie officielle est prévue pour le 26 mars 2025. Ils seront disponibles à l'achat envia la boutique officielle Hercules et auprès des revendeurs habituels. Voici les tarifs conseillés annoncés parCes deux kits pourraient bien devenir rapidement incontournables dans le setup des streamers. Que pensez-vous de ces nouvelles offres de Hercules ?Partagez vos réactions dans les commentaires.