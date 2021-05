GXT 833 Thado : Trust dévoile son nouveau clavier compact

Caractéristiques :

Modèle : compact TKL (20 % plus petit) occupant un espace limité sur votre bureau ou dans votre sacoche.

Éclairage : LED multicolore et effet rythmé.

Anti-ghosting : Enchaînement simultané de 10 touches max.

Châssis : Plaque arrière métallique robuste avec pieds en caoutchouc antidérapants pour une meilleure stabilité.

Multimédia : 12 touches multimédias d'accès direct.

Mode : Mode de jeu spécial pour désactiver la touche Windows.

Câble : tressé de 1,8 m

Le produit est facile à transporter de par son poids, mais également sa taille.

Il prend moins de place pour permettre des amplitudes de souris plus grande lors de l'utilisation dans des espaces restreints.

Ce n'est plus une nouveauté, les claviers compacts, qu'ils soient TKL ou 60 %, deviennent aussi communs que recherchés par l'ensemble de la communauté. Ici, Trust met en avant le retour de la scène esport de manière physique et plus particulièrement les LANs.C'est ainsi que fait son apparition lequi s'apparente à un clavier TKL, comprenez sans pavé numérique, annoncéqu'un clavier standard. La volonté de conception d'un tel produit tient sur deux points :Cependant, bien qu'il soit compact, il ne perd pas pour autant en fonctionnalités et laisse un champ d'action assez libre pour l'utilisateur. Le pavé numérique étant facilement remplaçable par les raccourcis numériques sur la partie supérieure du clavier, il conserve tout de même sa panoplie de touches multimédias qui sont au nombre non négligeable de douze. De plus, il est annoncé comme élégant et sobre. Ce dernier point est contrasté par la présence d'un éclairage RGB qui, par le biais de son effet « respiration », semble donner vie au clavier.Pour finir, il dispose de switchs résistants à plus de 50 millions de frappes, associés à un châssis en métal robuste. Le clavierest disponible au prix simple depour le bonheur de votre porte-monnaie.