Guide des meilleurs périphériques gaming ROG

Meilleurs claviers

Meilleures souris

Meilleurs casques

Sélection recommandée par ASUS

Si les produits ASUS attirent votre attention, mais que vous ne savez pas comment choisir, notre article a pour objectif de mettre en lumièredu constructeur.Sans pavé numérique, pour gagner de la place, et adapté aux joueurs FPS, le clavier, que nous avons eu l'occasion de tester , dispose d'une touche CTRL plus large en plus d'être équipé demaisons, les ROG RX (Red/Blue) Avec une latence ultra basse et un panneau LED personnalisable, c'est un clavierqui se positionne entre vos mains. Point atypique, il est fourni avec un repose-poignet détachable qui fait office de diffuseur de lumière.Équipée d'un capteur deet de, profitez d'un concentré de technologies pour. À cela vient s'ajouter l'éclairage, réglable depuis le logicielafin de synchroniser l'ensemble de vos appareils et bénéficier d'une configuration homogène.D'aspect plus sobre et alimentée par piles avec un adaptateur, cette souris ambidextre sera idéale pour une utilisation nomade avec un PC portable. Elle est équipée duet la technologieUn capteur légèrement moins performant pour un châssis bien plus léger au design alvéolé, pour seulementsur la balance. Avec un total de six boutons tactiles pour trois profils mémoire, le tout réglable par le biais du, cette souris propose une polyvalence à prix réduit.Taillé pour être à la fois léger et s'adapter à de nombreuses consoles, le TUF H1 proposetout en étant disponible sous format Jack 3.5mm ou sans-fil 2.4GHz. Avec un design léger associé à un bandeau confortable, profitez d'unainsi que de basses profondes tout au long de la journée.Capable d'annuler les bruits de fond ambiants à l'aide d'un microphone adapté, il vous permettra de communiquer clairement avec le reste de votre équipe tout en profitant d'une carte son interne vous garantissant unSurprenez-vous à l'utiliser sur de nombreuses consoles puisque compatible USB-A et UCB-C sur