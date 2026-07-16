Cémantix 1597 : Indices et solution, quel est le mot du 16 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 16 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

Solution Cémantix du Mot du Jour du 16 juillet 2026

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.



Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 16 juillet 2026.





Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 16 juillet 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Je suis le souffle qui dompte la tempête sans jamais éteindre le vent.



Indice 2 Plus je suis présent, moins les extrêmes trouvent de place pour régner.



Indice 3 Je marche entre l'élan et le frein, sans appartenir pleinement à l'un ni à l'autre.



Indice 4 On m'appelle souvent lorsque les mots, les actes ou les passions dépassent la mesure.



Indice 5 Sans moi, les débats s'enflamment, les excès s'accumulent et les conflits grandissent.



Indice 6 Je ne cherche pas à interdire, mais à ramener chacun vers un juste équilibre.



Indice 7 Celui qui m'exerce tempère, limite ou adoucit ce qui risquait d'aller trop loin.



Indice 8 Action consistant à réduire, tempérer ou contenir un comportement, une intensité ou des propos afin qu'ils restent dans des limites raisonnables.





Solution du 16 juillet 2026

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Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.



Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.



Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.