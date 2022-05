Caractéristiques

Dimensions : 356 x 136 x 39 mm TKL (80 %)

356 x 136 x 39 mm TKL (80 %) Poids : 1055g (câble + repose-poignet inclus)

1055g (câble + repose-poignet inclus) Câble d'alimentation : 1,82 m en nylon tressé USB-C vers - C/A détachable

1,82 m en nylon tressé USB-C vers - C/A détachable Couleurs : Noir

Noir Switchs : Optique ROG RX RED - Linéaire - (pour le test) Optique ROG RX BLUE - Clicky -

Garantie : 2 ans

2 ans Logiciel : Armoury Crate

Armoury Crate Connectivité : USB 2.0 RF 2.4GHz Bluetooth 5.2

Prix : 179 €

Unboxing

1 x ROG Strix Scope RX TKL Deluxe

1 x Repose-poignet

1 x USB Type-C to Type-C

1 x USB dongle sans fil

Châssis et fonctionnalités

Châssis

Switchs

ROG RX Red : 40g/1,5mm/Linéaire. Force d'activation légère pour une course linéaire et sans accroc ou clic.

40g/1,5mm/Linéaire. Force d'activation légère pour une course linéaire et sans accroc ou clic. ROG RX Blue : 65g/1,9mm/Clicky. Plus de force pour un rendu audio avec un clic significatif.

Éclairage

Panel multimédias et raccourcis

Batterie et recharge

Connectivité

Sans-fil RF : La méthode de connexion sans-fil la plus rapide, mais capable de s'associer à un seul périphérique à la fois.

Sans-fil Bluetooth : Légèrement moins réactif, il permet l'association simultanée de trois périphériques sur lesquels il est possible de basculer à tout moment.

Filaire : Pour ceux qui ne souhaitent pas bénéficier de l'aspect sans-fil. La réactivité est à son paroxysme.

Armoury Crate, le logiciel complet

L'utilisation

Le packaging comprend :Le clavier Strix Scope RX TKL Deluxe sort du lot en proposant un ensemble liant technologie et périphérique compact, le tout sur un clavier de finition en aluminium sablé afin de contraster avec l'habituel brossé. Son packaging étant aussi restreint que son encombrement, il s'agit ici d'un périphérique nomade et plein de surprises. Le format TKL signifie« tenkeyless » soit démunie de pavé numérique.Affublé d'aluminium, le clavier se veut aussi léger que résistant. Comme dit préalablement, la finition sablée donne un aspect granuleux au toucher, mais visuellement agréable. Rien ne semble laissé au hasard et le clavier profite de chaque espace libre sur le châssis. Pour s'associer à l'ensemble, un repose-poignet agréable et de même format (80 %) s'offre à vous. Comme d'habitude,avant d'y trouver un réel confort, surtout lorsque vous n'êtes pas adeptes. Le poignet semble légèrement cassé et la position déstabilisante, surtout lors de l'utilisation du clavier avec inclinaison. On note que, ni trop, ni pas assez, afin de permettre un positionnement de ce dernier à votre guise. Il est également facile à enlever pour une mise en place fluide et adaptée.Sous le produit se situent les pieds du clavier pour choisir entre une position à plat ou légèrement inclinée. Ces derniers sont équipés de patins antidérapants, ce qui reste assez standard.Sur la zone arrière du clavier, on retrouve le bouton de sélection triple pour la connectivité voulue entre. Aucune solution n'est toutefois prévue, lors de l'utilisation en filaire, pour couper complètement le clavier. Enfin, juste à côté se situe le port USB-C pour la connexion en filaire ainsi que l'emplacement pour le dongle sans-fil quand vous ne l'utilisez pas. Tout en un assez agréable.Les performances d'un clavier restent son atout majeur. Outre le confort d'utilisation des switches, pouvoir garder une certaine durabilité et réactivité reste un plus. Bien que l'intérêt du constructeur soit basé sur l'évolution, il faut parfois savoir conserver ce qui fait la force de la marque. C'est ainsi que l'on retrouveadaptés à deux gammes d'utilisateurs bien distinctes. Voici la principale différence entre les deux types :Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir encore plus, il est possible de trouver la description complète de chaque switch ainsi que leur rendu audio directement sur le site du constructeur Les ROG RX Red, qui sont montés sur notre clavier de test, sont faciles et agréables à l'utilisation. Si la course est tout aussi linéaire que franche, l'activation est rapide. De plus, même si la force nécessaire est réduite, en bout de course, le switch rebondit légèrement pour naturellement entrainer nos doigts sur une autre frappe. Bien qu'ils soient qualifiés d'optiques, ces switches ne sont pas pour autant les plus réactifs du marché puisque,, certains concurrents proposent un point d'activation à 1.2 mm.L'ensemble de la personnalisation visuelle se fait directement depuis le logiciel, sur lequel nous reviendrons plus tard. Le clavier propose un rétroéclairage assez commun, mais propre, sur la quasi-totalité des zones qui le compose. Nous notons qu'il est possible de modifier chaque touche ou zone de manière distincte et avec un grand panel d'effets de base. Le logiciel permet également de modifier la luminosité ainsi que la vitesse et le sens d'éclairage et de mouvement. De quoi adapter le périphérique à vos envies sans réel souci.Pour finir, dans le coin supérieur droit se situe un logo ROG rétroéclairé. S'il est possible de l'utiliser comme un espace lambda, il devient toutefois bien plus efficace lorsqu'il est alloué au niveau de batterie.Habituellement, le panel multimédia est absent des claviers TKL ou disposé de manière à devoir utiliser la touche de fonction (FN). Ici,propose tout le contraire en inversant le panel multimédia et les touches F5 à F12. Point intéressant quand l'on sait l'utilité de l'ensemble de ces touches au quotidien, surtout pour les utilisateurs qui jouent, écoutent de la musique, des séries... puisqu'elles permettent un contrôle total et immédiat. Petit bémol cependant, la touche F5. En effet, si les fonctions F6 à F12 sont, généralement peu utilisées, l'inversion F5/play demande l'utilisation de la touche FN afin de pouvoir actualiser les pages internet.Dernier point fort de ce panel multimédia, la présence d'une touche rapide « incognito ». Cette dernière est couplée au F12 et permet de réduire toutes vos fenêtres ainsi que couper tous les sons. Chacun sait le plaisir de pouvoir utiliser ce type de fonctionnalité.Finalement, malgré un aspect compact,, qu'il s'agisse de la connectivité, comme de touches communes telles que le changement de modes, luminosités, macro...La durée de vie d'un clavier sans-fil est majoritairement son point clef, mais également sensible. L'utilisation de rétroéclairage trop performant ainsi que le nombre de fonctionnalités disponibles ont tendance à réduire drastiquement cet aspect du clavier. Pourtant, celui-ci ne fait pas pâle figure et se défend plutôt bien. Avec une utilisation de soirée assez active (bureautique, jeu...) avec la connectivité RF 2.4 (dongle USB fourni) et le rétroéclairage d'origine,Il est possible de l'utiliser pendant sa charge, tout en suivant l'évolution de celle-ci via le logiciel. Un rappel permanent est disponible en cliquant sur l'icône dans la barre des tâches, pour éviter de tomber bêtement à court de batterie. On note toutefois que, ordinateur éteint, il ne s'éteint jamais, même sur les fonctions sans-fil. Pour ces dernières, il suffit de basculer sur le mode filaire, tandis que pour lui, aucune réelle solution n'est possible.Le point fort de ce clavier est sa. Il est ainsi possible de l'utiliser sous trois modes différents :Pour changer de mode de connexion, il suffit de changer le bouton à l'arrière du clavier. À noter qu'il n'existe pas de mode « off ».Comme il est souvent possible de le voir avec l'ensemble des constructeurs, le logicielest fédérateur de l'ensemble des produits de la marque. Son utilisation est complète bien que plus contraignante qu'un logiciel attitré au simple périphérique. Sans trop entrer dans les détails, il est possible de modifier l'éclairage, les calibrations ainsi que l'ensemble des paramètres de vos périphériques ASUS, mais également de l'environnement que les entoure. ASUS en profite pour ajouter un feed de ses actualités à son logiciel.Finalement,. Si son aspect TKL impose un châssis réduit, le clavier n'est pas en manque et se démarque par son confort d'utilisation, ses switches performants et au rebond agréable ainsi que sa bonne durée de vie. Un produit capable de s'intégrer à de nombreuses configurations, alliant réactivité, robustesse et modulabilité.