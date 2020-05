Geoff Keighley annonce le Summer Game Fest 2020

Voici une nouvelle plutôt réconfortante en ces temps de crise. Préparez-vous à vivre quatre mois d'annonces plus palpitantes les unes que les autres avec le Summer Game Fest.

Introducing @summergamefest, a new season of news, in-game events, and playable content from the entire video game industry. May - August 2020, and a developer showcase with @iam8bit too. See you soon! https://t.co/Hp7WuLrjXk pic.twitter.com/DashSP4Q5I — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 1, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Nous vivons une période difficile, le monde entier étant touché par la pandémie qui sévit actuellement avec le Covid-19. À cause de cette dernière,, et nous avons dûque nous attendions tous comme l'E3 ou encore la gamescom Cependant, si ces dernières ont été annulées,, qui se tiendra le 6 juin prochain, et ce n'est pas tout. En effet,, un événement qui débutera courant mai et qui se terminera au mois d'août.Durant ces quatre mois, ce salon numérique permettra aux spectateurs d'et déjà plusieurs grands noms ont fait savoir qu'ils seront de la partie. Ainsi, nous retrouverons 2K Games, Activision, Bandai Namco Entertainment, Bethesda Softworks, Blizzard Entertainment, Bungie, CD Projekt Red, Digital Extremes, Electronic Arts, Microsoft, Private Division, Riot Games, Sony Interactive Entertainment, Steam, Square Enix, et Warner Bros. Interactive Entertainment.Vous pourrez suivre bien évidemment toutes ces conférences numériques directement sur les plateformes de streaming comme YouTube, Twitch, Facebook et Mixer. De plus,. Peut-être allons-nous, par exemple, découvrir quelques images exclusives de