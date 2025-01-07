Garmin dévoile sa nouvelle montre connectée Instinct 3

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 07 janvier 2025 à 14h40
Garmin dévoile la série Instinct 3, une nouvelle génération de montres connectées GPS conçues pour les aventuriers, alliant robustesse, fonctionnalités avancées et autonomie prolongée.
Garmin dévoile sa nouvelle montre connectée Instinct 3

Design et durabilité renforcés

Garmin présente la série Instinct 3, une gamme de montres connectées GPS conçues pour les aventuriers et amateurs de sport. Avec une lunette en métal et un boîtier en polymère renforcé, elle respecte la norme « MIL-STD 810 », garantissant une résistance aux chocs, aux températures extrêmes et à l'eau jusqu'à 100 mètres.

Chaque modèle est équipé d'une lampe de poche LED intégrée avec plusieurs niveaux d'intensité, une lumière rouge et un mode stroboscopique. La montre est disponible en deux tailles (45 mm et 50 mm) et dans divers coloris, incluant des éditions limitées comme le bleu crépuscule et l'orange de la collection « Tropical Pulse ».

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Performances et fonctionnalités avancées

L'écran AMOLED des modèles Instinct 3 offre une autonomie allant jusqu'à 24 jours en mode connecté, tandis que les versions solaires peuvent bénéficier d'une autonomie illimitée avec une exposition adéquate. Les montres incluent des fonctionnalités de suivi de santé comme la fréquence cardiaque, l'analyse du sommeil, le suivi des cycles menstruels et un oxymètre de pouls.

Un rapport matinal personnalisé affiche chaque jour un résumé des données de sommeil et des activités prévues. Pour les sportifs, la montre propose des applications dédiées à la randonnée, au cyclisme, à la course ou encore à la natation. La fonction TracBack® aide à retrouver son point de départ, complétée par un altimètre, un baromètre et une boussole électronique pour une navigation précise.

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Connectivité et sécurité

Compatible avec les smartphones Apple et Android, l'Instinct 3 permet de recevoir des notifications intelligentes et d'envoyer des messages via Garmin Messenger™. Elle prend aussi en charge les paiements sans contact grâce à Garmin Pay™. Côté localisation, le GPS multi-bandes avec SatIQ™ garantit une précision accrue tout en optimisant la consommation d'énergie.

Les fonctionnalités de sécurité incluent la détection d'incidents et le LiveTrack pour partager sa position en temps réel.

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Prix et disponibilité

Les modèles Instinct 3 AMOLED seront disponibles à partir du 10 janvier et au prix conseillé de 449,99 € tandis que les versions Instinct 3 Solar débuteront à 399,99 €.

La montre sera exposée au CES 2025 à Las Vegas, sur le stand de Garmin, offrant une occasion d'explorer ses capacités et ses innovations. Plus d'informations sont disponibles sur le site officiel de Garmin.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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