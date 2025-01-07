Garmin dévoile sa nouvelle montre connectée Instinct 3

Garmin dévoile la série Instinct 3, une nouvelle génération de montres connectées GPS conçues pour les aventuriers, alliant robustesse, fonctionnalités avancées et autonomie prolongée.

Design et durabilité renforcés

Performances et fonctionnalités avancées

Connectivité et sécurité

Prix et disponibilité

Garmin présente la, une gamme de montres connectées GPS conçues pour les aventuriers et amateurs de sport. Avec uneet un boîtier en polymère renforcé, elle respecte la norme «, garantissant une résistance aux chocs, aux températures extrêmes et à l'eau jusqu'àChaque modèle est équipé d'uneavec plusieurs niveaux d'intensité, une lumière rouge et un mode stroboscopique. La montre est disponible enet dans divers coloris, incluant des éditions limitées comme le bleu crépuscule et l'orange de la collection «L'des modèles Instinct 3 offre une autonomie allant jusqu'à, tandis que les versionspeuvent bénéficier d'uneavec une exposition adéquate. Les montres incluent des fonctionnalités decomme la fréquence cardiaque, l'analyse du sommeil, le suivi des cycles menstruels et un oxymètre de pouls.Unaffiche chaque jour un résumé des données de sommeil et des activités prévues. Pour les sportifs, la montre propose desà la randonnée, au cyclisme, à la course ou encore à la natation. La fonctionaide à retrouver son point de départ, complétée par un, unet unepour une navigation précise.Compatible avec les smartphones Apple et Android, l'Instinct 3 permet de recevoir deset d'envoyer des messages via. Elle prend aussi en charge lesgrâce à. Côté localisation, legarantit une précision accrue tout en optimisant la consommation d'énergie.Les fonctionnalités de sécurité incluent laet lepour partager sa position en temps réel.Les modèles Instinct 3 AMOLED seront disponibles à partir duet au prix conseillé detandis que les versionsdébuteront àLa montre sera exposée au, sur le stand de Garmin, offrant une occasion d'explorer ses capacités et ses innovations. Plus d'informations sont disponibles sur le site officiel de Garmin.