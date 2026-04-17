Pokémon Pocket accueille une Pioche miracle mêlant fantômes, famille et mignonnerie

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 avril 2026 à 11h30
Une drôle de rencontre vous attend dans la Pioche miracle mensuelle de Pokémon Pocket. Ne manquez pas cet événement temporaire et les récompenses spéciales à récupérer.
Pokémon Pocket accueille une Pioche miracle mêlant fantômes, famille et mignonnerie
Chaque mois, Pokémon Pocket propose un événement Pioche miracle accessible à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau. Disponible depuis l'onglet du même nom, il permet de récupérer facilement des Sabliers Miracle, des Tickets événements et des cartes inédites. L'événement du mois d'avril est disponible depuis quelques heures à peine. Pour l'occasion, 3 Pokémon se partagent la vedette.

Plutôt chanteur aux grandes oreilles roses ou spectre sphérique ?

avril-pioche-miracle-fantominus-grodoudou
De manière régulière, une Pioche miracle événementielle apparait. D'ailleurs, si c'est le cas, un petit encart rouge le précise sur l'écran d'accueil de l'application. Deux types de pioches sont alors proposés aux joueurs.

La première est gratuite, mais n'octroie qu'une chance sur cinq d'obtenir l'un des deux Pokémon vedettes. Dans ce cas de figure, l'obtention d'une carte promotionnelle n'est pas garantie. Tandis que la seconde coûte au joueur 2 cœurs de sa jauge Miracle. En revanche, la pioche ne contient que des cartes promotionnelles représentant cette fois-ci Fantominus et Grodoudou.

avril-pioche-miracle-options
Précisions que les cartes en question existent déjà dans Pokémon Pocket et peuvent être obtenues en ouvrant des boosters de l'extension Méga-Rayonnement. Mais ces variantes possèdent une illustration exclusive et un tampon Leveinard. De plus, comme il s'agit de cartes Promo-B, elles ne peuvent pas être échangées avec d'autres joueurs. La seule manière de les obtenir est donc d'utiliser la Pioche Miracle.

Une collection d'objets cosmétiques à l'effigie de Kangourex à récupérer dans Pokémon Pocket

avril-pioche-miracle-boutique
En complément de ces cartes, les joueurs prenant part à l'événement peuvent compléter une série de missions temporaires comme obtenir au moins une carte de chaque Pokémon à l'honneur ou utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois. En récompense, ils obtiendront un Ticket spécial ainsi que des Tickets événements.

Chargement du sondage...

0 votant

Ceux-ci peuvent être échangés dans l'onglet dédié de la boutique contre les cartes promotionnelles en question et une sélection d'accessoires cosmétiques temporaires. Si Fantominus a droit à son icone dans la sélection d'avril, c'est Kangourex qui s'invitera sur vos decks et vos plateaux de jeux avec des protège-cartes, un tapis de jeu, un double cadre et une Poké pièce représentant le Pokémon kangourou et son petit.

Ce nouvel événement Pioche miracle est disponible dans Pokémon Pocket depuis le 17 avril et il restera actif jusqu'au 27 avril 2026, alors n'attendez plus pour en profiter. Le titre est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Pokémon Pocket : Domination céleste dévoile ses cartes et sa date de sortie
Pokémon Pocket 23 juillet 2026

Pokémon Pocket : Domination céleste dévoile ses cartes et sa date de sortie

En juin dernier, la chaîne YouTube Pokémon annonçait en fanfare le double lancement d'extensions dédiées à Rayquaza, y compris avec Domination céleste. Un nouveau trailer du nouveau set de Pokémon Pocket a été mis en ligne et il s'annonce épique.
Pokémon Pocket envahi par d'adorables toutous pour sa Pioche miracle mensuelle
Pokémon Pocket 19 juillet 2026

Pokémon Pocket envahi par d'adorables toutous pour sa Pioche miracle mensuelle

Un événement wouftastique vient tout juste de commencer dans Pokémon Pocket ! Préparez-vous à voir des chiens dans votre Pioche miracle, dans vos missions et même sur votre terrain de jeu.
Pokémon Pocket : Tentez de gagner un Zorua givré lors de cet événement temporaire
Pokémon Pocket 16 juillet 2026

Pokémon Pocket : Tentez de gagner un Zorua givré lors de cet événement temporaire

Pour combattre la chaleur, Pokémon Pocket vous propose d'ajouter une carte enneigée à votre collection ainsi que 4 autres cartes promo exclusives. Découvrez comment les récupérer.

commentaire (0)