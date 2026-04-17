Pokémon Pocket accueille une Pioche miracle mêlant fantômes, famille et mignonnerie

Une drôle de rencontre vous attend dans la Pioche miracle mensuelle de Pokémon Pocket. Ne manquez pas cet événement temporaire et les récompenses spéciales à récupérer.
Chaque mois, Pokémon Pocket
propose un événement Pioche miracle accessible à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau. Disponible depuis l'onglet du même nom, il permet de récupérer facilement des Sabliers Miracle, des Tickets événements et des cartes inédites. L'événement du mois d'avril est disponible depuis quelques heures
à peine. Pour l'occasion, 3 Pokémon se partagent la vedette.
Plutôt chanteur aux grandes oreilles roses ou spectre sphérique ?
De manière régulière, une Pioche miracle événementielle apparait. D'ailleurs, si c'est le cas, un petit encart rouge le précise sur l'écran d'accueil de l'application. Deux types de pioches sont alors proposés aux joueurs.
La première est gratuite, mais n'octroie qu'une chance sur cinq d'obtenir l'un des deux Pokémon vedettes. Dans ce cas de figure, l'obtention d'une carte promotionnelle n'est pas garantie. Tandis que la seconde coûte au joueur 2 cœurs de sa jauge Miracle. En revanche, la pioche ne contient que des cartes promotionnelles représentant cette fois-ci Fantominus et Grodoudou.
Précisions que les cartes en question existent déjà dans Pokémon Pocket et peuvent être obtenues en ouvrant des boosters de l'extension Méga-Rayonnement
. Mais ces variantes possèdent une illustration exclusive et un tampon Leveinard. De plus, comme il s'agit de cartes Promo-B, elles ne peuvent pas être échangées avec d'autres joueurs. La seule manière de les obtenir est donc d'utiliser la Pioche Miracle.
Une collection d'objets cosmétiques à l'effigie de Kangourex à récupérer dans Pokémon Pocket
En complément de ces cartes, les joueurs prenant part à l'événement peuvent compléter une série de missions temporaires
comme obtenir au moins une carte de chaque Pokémon à l'honneur ou utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois. En récompense, ils obtiendront un Ticket spécial ainsi que des Tickets événements.
Ceux-ci peuvent être échangés dans l'onglet dédié de la boutique contre les cartes promotionnelles en question et une sélection d'accessoires cosmétiques temporaires. Si Fantominus a droit à son icone dans la sélection d'avril, c'est Kangourex qui s'invitera sur vos decks
et vos plateaux de jeux avec des protège-cartes, un tapis de jeu, un double cadre et une Poké pièce représentant le Pokémon kangourou et son petit.
Ce nouvel événement Pioche miracle est disponible dans Pokémon Pocket depuis le 17 avril et il restera actif jusqu'au 27 avril 2026
, alors n'attendez plus pour en profiter. Le titre est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
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