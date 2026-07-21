Cémantix 1602 : Indices et solution, quel est le mot du 21 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 21 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 21 juillet 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 21 juillet 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 21 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je parle parfois dans l'ombre d'un temps qui n'est pas encore né, mais ma voix traverse les siècles.
Indice 2Je suis un messager sans parchemin, dont les mots prétendent franchir la frontière entre le ciel et les hommes.
Indice 3Mon regard se pose sur l'invisible, et mes murmures deviennent des échos que les générations interprètent.
Indice 4Je suis souvent associé à une mission sacrée et à la transmission d'un message venu d'une puissance supérieure.
Indice 5On me retrouve dans de nombreuses traditions religieuses où j'annonce, guide ou avertis les croyants.
Indice 6Certains de mes semblables ont marqué l'Histoire par leurs paroles et leurs visions.
Indice 7Je suis celui qui révèle parfois ce qui doit arriver ou ce que les hommes doivent entendre.
Indice 8Personne qui est considéré comme inspiré par une divinité et chargé de transmettre ses paroles ou ses enseignements.
Solution du 21 juillet 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 21 juillet 2026Prophète
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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