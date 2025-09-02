Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en septembre 2025

Découvrez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois de septembre 2025.

À lire également Game Pass : Les jeux qui arrivent en septembre 2025, et la sélection est très bonne

Les jeux sortants du Game Pass en septembre 2025

Le 15 septembre 2025 : All You Need is Help (Cloud, Console et PC) Wargroove 2 (Cloud, Console et PC) We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie (Cloud, Console et PC)

: Le 30 septembre 2025 : Ninja Gaiden Sigma (Cloud, Console et PC) Ninja Gaiden Sigma 2 (Cloud, Console et PC) Ninja Gaiden 3 Razor's Edge (Cloud, Console et PC) Terra Invicta (Aperçu - PC).

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Qu'est-ce que le Game Pass ?

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Game Pass PC 3 mois → 33,99 € au lieu de 39 €, soit 13 % de réduction.

Game Pass Core 1 mois → 6,99 € au lieu de 9 €, soit 22 % de réduction. 3 mois → 15,99 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.

Game Pass Ultimate 1 mois → 15,69 € au lieu de 21 €, soit 25 % de réduction. 3 mois → 25,49 € au lieu de 45 €, soit 43 % de réduction.

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Tous les mois,renouvelle son catalogue en accueillant de nouveaux jeux à destination du PC et des consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series). Malheureusement,. À ce propos, Microsoft a, récemment, dévoilé les jeux qui arrivent dans le Game Pass en septembre 2025 ainsi queComme annoncé par Microsoft, notamment via une publication sur le compte Twitter/X Xbox Game Pass,. Ainsi, et sans plus attendre, découvrezNous mettrons, bien évidemment, à jour cet article dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de, en ce qui concerne le catalogue dupermet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).L'abonnement, qui comprend notamment EA Play, est à 9,99 € par mois. Celui dit, qui est à destination des consoles, propose un catalogue de plus de 25 jeux et est affiché au tarif de 6,99 € par mois. Une version, qui donne en plus de cela accès à des offres, réductions et avantages, est disponible pour les deux plateformes et est à 14,99 € par mois.Pour finir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose plusieurs abonnementsà moindre coût :