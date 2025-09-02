Game Pass : Les jeux qui arrivent en septembre 2025, et la sélection est très bonne

Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de septembre 2025.
Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass
se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en septembre 2025
. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.
Les nouveaux jeux Game Pass pour septembre 2025
Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass
, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en septembre 2025
. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir
. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.
- I Am Your Beast
- Date d'arrivée → 2 septembre 2025
- Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- Nine Sols
- Date d'arrivée → 3 septembre 2025
- Plateforme(s) → Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Standard
- Hollow Knight: Silksong
- Date d'arrivée → 4 septembre 2025
- Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Cataclismo
- Date d'arrivée → 4 septembre 2025
- Plateforme(s) → PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- PAW Patrol World
- Date d'arrivée → 10 septembre 2025
- Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- RoadCraft
- Date d'arrivée → 16 septembre 2025
- Plateforme(s) → Cloud et Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, Game Pass Standard
- Call of Duty: Modern Warfare III
- Date d'arrivée → 17 septembre 2025
- Plateforme(s) → Console
- Abonnement(s) → Game Pass Standard
- For the King II
- Date d'arrivée → 17 septembre 2025
- Plateforme(s) → Console
- Abonnement(s) → Game Pass Standard
- Overthrown (Aperçu)
- Date d'arrivée → 17 septembre 2025
- Plateforme(s) → Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Standard
- Deep Rock Galactic: Survivor
- Date d'arrivée → 17 septembre 2025
- Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Frostpunk 2
- Date d'arrivée → 18 septembre 2025
- Plateforme(s) → Cloud et Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate
- Wobbly Life
- Date d'arrivée → 18 septembre 2025
- Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- Hades
- Date d'arrivée → 19 septembre 2025
- Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- Endless Legend 2 (Aperçu)
- Date d'arrivée → 22 septembre 2025
- Plateforme(s) → PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Sworn
- Date d'arrivée → 23 septembre 2025
- Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Peppa Pig: World Adventures
- Date d'arrivée → 25 septembre 2025
- Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- Visions of Mana
- Date d'arrivée → 25 septembre 2025
- Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- Lara Croft and the Guardian of Light
- Date d'arrivée → 30 septembre 2025
- Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de septembre 2025
en ce qui concerne le catalogue du Game Pass
.
Qu'est-ce que le Game Pass ?
Le Game Pass
permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).
L'abonnement PC Game Pass
, qui comprend notamment EA Play, est à 9,99 € par mois. Celui dit Game Pass Core
, qui est à destination des consoles, propose un catalogue de plus de 25 jeux et est affiché au tarif de 6,99 € par mois. Une version Game Pass Ultimate
, qui donne en plus de cela accès à des offres, réductions et avantages, est disponible pour les deux plateformes et est à 14,99 € par mois.
Pour finir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose plusieurs abonnements Game Pass
à moindre coût :
- Game Pass PC
- 3 mois → 33,99 € au lieu de 39 €, soit 13 % de réduction.
- Game Pass Core
- 1 mois → 6,99 € au lieu de 9 €, soit 22 % de réduction.
- 3 mois → 15,99 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.
- Game Pass Ultimate
- 1 mois → 15,69 € au lieu de 21 €, soit 25 % de réduction.
- 3 mois → 25,49 € au lieu de 45 €, soit 43 % de réduction.
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