Game Pass : Les jeux qui arrivent en septembre 2025, et la sélection est très bonne

Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de septembre 2025.

À lire également Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en septembre 2025

Les nouveaux jeux Game Pass pour septembre 2025

I Am Your Beast Date d'arrivée → 2 septembre 2025 Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Nine Sols Date d'arrivée → 3 septembre 2025 Plateforme(s) → Xbox Series Abonnement(s) → Game Pass Standard

Hollow Knight: Silksong Date d'arrivée → 4 septembre 2025 Plateforme(s) → Cloud, Console et PC Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Cataclismo Date d'arrivée → 4 septembre 2025 Plateforme(s) → PC Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass

PAW Patrol World Date d'arrivée → 10 septembre 2025 Plateforme(s) → Cloud, Console et PC Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

RoadCraft Date d'arrivée → 16 septembre 2025 Plateforme(s) → Cloud et Xbox Series Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

Call of Duty: Modern Warfare III Date d'arrivée → 17 septembre 2025 Plateforme(s) → Console Abonnement(s) → Game Pass Standard

For the King II Date d'arrivée → 17 septembre 2025 Plateforme(s) → Console Abonnement(s) → Game Pass Standard

Overthrown (Aperçu) Date d'arrivée → 17 septembre 2025 Plateforme(s) → Xbox Series Abonnement(s) → Game Pass Standard

(Aperçu) Deep Rock Galactic: Survivor Date d'arrivée → 17 septembre 2025 Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Frostpunk 2 Date d'arrivée → 18 septembre 2025 Plateforme(s) → Cloud et Xbox Series Abonnement(s) → Game Pass Ultimate

Wobbly Life Date d'arrivée → 18 septembre 2025 Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Hades Date d'arrivée → 19 septembre 2025 Plateforme(s) → Cloud, Console et PC Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Endless Legend 2 (Aperçu) Date d'arrivée → 22 septembre 2025 Plateforme(s) → PC Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Aperçu) Sworn Date d'arrivée → 23 septembre 2025 Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Peppa Pig: World Adventures Date d'arrivée → 25 septembre 2025 Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Visions of Mana Date d'arrivée → 25 septembre 2025 Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Lara Croft and the Guardian of Light Date d'arrivée → 30 septembre 2025 Plateforme(s) → Cloud, Console et PC Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard







Qu'est-ce que le Game Pass ?

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Game Pass PC 3 mois → 33,99 € au lieu de 39 €, soit 13 % de réduction.

Game Pass Core 1 mois → 6,99 € au lieu de 9 €, soit 22 % de réduction. 3 mois → 15,99 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.

Game Pass Ultimate 1 mois → 15,69 € au lieu de 21 €, soit 25 % de réduction. 3 mois → 25,49 € au lieu de 45 €, soit 43 % de réduction.

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Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois,se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps,. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en. Mais, sans plus tarder,. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois deen ce qui concerne le catalogue dupermet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).L'abonnement, qui comprend notamment EA Play, est à 9,99 € par mois. Celui dit, qui est à destination des consoles, propose un catalogue de plus de 25 jeux et est affiché au tarif de 6,99 € par mois. Une version, qui donne en plus de cela accès à des offres, réductions et avantages, est disponible pour les deux plateformes et est à 14,99 € par mois.Pour finir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose plusieurs abonnementsà moindre coût :