Game Pass : Découvrez tous les jeux qui quittent le catalogue en janvier 2025

Découvrez la liste complète des jeux qui sortent du catalogue du Game Pass, lors du mois de janvier 2025.
Tous les mois, le Game Pass
renouvelle son catalogue en accueillant de nouveaux jeux à destination du PC et des consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series). Malheureusement, certains quittent également le fameux service. D'ailleurs, Microsoft a dévoilé, il y a peu de temps, les jeux qui arrivent dans le Game Pass en janvier 2025
. La firme a également indiqué les titres qui ne seront prochainement plus disponibles dans le Game Pass
.
Les jeux qui sortent du Game Pass en janvier 2025
Comme indiqué par Microsoft, notamment via une publication sur le compte Twitter/X Game Pass, plusieurs jeux, AAA et/ou indépendants, quitteront le Game Pass au cours du mois de janvier 2025
. Ainsi, et sans plus tarder, découvrez la liste des titres qui sortiront bientôt du catalogue du Game Pass
:
- Le 15 janvier 2025 :
- Common'Hood (Cloud, Console et PC)
- Escape Academy (Cloud, Console et PC)
- Exoprimal (Cloud, Console et PC)
- Figment (Cloud, Console et PC)
- Insurgency Sandstorm (Cloud, Console et PC)
- Those Who Remain (Cloud, Console et PC)
- Le 31 janvier 2025 :
- Anuchard (Cloud, Console et PC)
- Broforce Forever (Cloud, Console et PC)
- Darkest Dungeon (Cloud, Console et PC)
- Death's Door (Cloud, Console et PC)
- Maquette (Cloud, Console et PC)
- Serious Sam: Siberian Mayhem (Cloud, Console et PC)
Nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de janvier 2025
en ce qui concerne le Game Pass
et son catalogue.
Qu'est-ce que le Game Pass ?
Le Game Pass
permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).
L'abonnement PC Game Pass
, qui comprend notamment EA Play, est à 9,99 € par mois. Celui dit Game Pass Core
, qui est à destination des consoles, propose un catalogue de plus de 25 jeux et est affiché au tarif de 6,99 € par mois. Une version Game Pass Ultimate
, qui donne en plus de cela accès à des offres, réductions et avantages, est disponible pour les deux plateformes et est à 14,99 € par mois.
Pour finir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose plusieurs abonnements Game Pass
à moindre coût :
- Game Pass PC
- 3 mois → 33,99 € au lieu de 45 €, soit 24 % de réduction.
- Game Pass Core
- 1 mois → 6,99 € au lieu de 9 €, soit 22 % de réduction.
- 3 mois → 15,99 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.
- Game Pass Ultimate
- 1 mois → 15,69 € au lieu de 21 €, soit 25 % de réduction.
- 3 mois → 25,49 € au lieu de 45 €, soit 43 % de réduction.
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