Game Pass : De bons jeux débarquent en janvier 2025

Retrouvez la liste complète des jeux qui entrent dans le catalogue du Game Pass, au cours du mois de janvier 2025.
Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass
se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, Microsoft a, récemment, dévoilé les jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en janvier 2025
. En outre, la firme en a profité pour annoncer les jeux qui quitteront le Game Pass
, dans les semaines à venir.
Les nouveaux jeux entrants dans le Game Pass en janvier 2025
Les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif au Game Pass
vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, dans les prochaines semaines. Mais, sans plus attendre, voici la liste des jeux qui entrent dans le catalogue du Game Pass en ce mois de janvier 2025
. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue, afin de vous aider à y voir un peu plus clair.
- Road 96
- Date d'arrivée → 7 janvier 2025
- Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- Lightyear Frontier (Game Preview/Aperçu)
- Date d'arrivée → 8 janvier 2025
- Plateforme(s) → Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Standard
- My Time at Sandrock
- Date d'arrivée → 8 janvier 2025
- Plateforme(s) → Console
- Abonnement(s) → Game Pass Standard
- Robin Hood - Sherwood Builders
- Date d'arrivée → 8 janvier 2025
- Plateforme(s) → Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Standard
- Rolling Hills
- Date d'arrivée → 8 janvier 2025
- Plateforme(s) → Console
- Abonnement(s) → Game Pass Standard
- EA Sports UFC 5
- Date d'arrivée → 14 janvier 2025
- Plateforme(s) → Cloud et Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate
- Diablo
- Date d'arrivée → 14 janvier 2025
- Plateforme(s) → PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Lonely Mountain: Snow Riders
- Date d'arrivée → 21 janvier 2025
- Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Flock
- Date d'arrivée → 22 janvier 2025
- Plateforme(s) → Console
- Abonnement(s) → Game Pass Standard
- Gigantic: Rampage Edition
- Date d'arrivée → 22 janvier 2025
- Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
- Date d'arrivée → 22 janvier 2025
- Plateforme(s) → Console
- Abonnement(s) → Game Pass Standard
- Magical Delicacy
- Date d'arrivée → 22 janvier 2025
- Plateforme(s) → Console
- Abonnement(s) → Game Pass Standard
- Tchia
- Date d'arrivée → 22 janvier 2025
- Plateforme(s) → Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Standard
- The Case of the Golden Idol
- Date d'arrivée → 22 janvier 2025
- Plateforme(s) → Console
- Abonnement(s) → Game Pass Standard
- Starbound
- Date d'arrivée → 22 janvier 2025
- Plateforme(s) → Cloud et Console
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, Game Pass Standard
- Eternal Strands
- Date d'arrivée → 28 janvier 2025
- Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Orcs Must Die! Deathtrap
- Date d'arrivée → 28 janvier 2025
- Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Shady Part of Me
- Date d'arrivée → 29 janvier 2025
- Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- Sniper Elite: Resistance
- Date d'arrivée → 30 janvier 2025
- Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Date d'arrivée → 31 janvier 2025
- Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de janvier 2025
en ce qui concerne le catalogue du Game Pass
.
Qu'est-ce que le Game Pass ?
Le Game Pass
permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).
L'abonnement PC Game Pass
, qui comprend notamment EA Play, est à 9,99 € par mois. Celui dit Game Pass Core
, qui est à destination des consoles, propose un catalogue de plus de 25 jeux et est affiché au tarif de 6,99 € par mois. Une version Game Pass Ultimate
, qui donne en plus de cela accès à des offres, réductions et avantages, est disponible pour les deux plateformes et est à 14,99 € par mois.
Pour finir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose plusieurs abonnements Game Pass
à moindre coût :
- Game Pass PC
- 3 mois → 33,99 € au lieu de 45 €, soit 24 % de réduction.
- Game Pass Core
- 1 mois → 6,99 € au lieu de 9 €, soit 22 % de réduction.
- 3 mois → 15,99 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.
- Game Pass Ultimate
- 1 mois → 15,69 € au lieu de 21 €, soit 25 % de réduction.
- 3 mois → 25,49 € au lieu de 45 €, soit 43 % de réduction.
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