Game Pass : De bons jeux débarquent dans le catalogue en mars 2025

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 18 mars 2025 à 14h35
Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de mars 2025.
Game Pass : De bons jeux débarquent dans le catalogue en mars 2025
Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en mars 2025. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.

Les nouveaux jeux Game Pass pour mars 2025

Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en mars 2025. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.
  • Monster Train
    • Date d'arrivée → 4 mars 2025
    • Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard
  • Galacticare
    • Date d'arrivée → 5 mars 2025
    • Plateforme(s) → Xbox Series
    • Abonnement(s) → Game Pass Standard
  • One Lonely Outpost 
    • Date d'arrivée → 6 mars 2025
    • Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
  • Enter the Gungeon
    • Date d'arrivée → 11 mars 2025
    • Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard
  • Mullet Madjack
    • Date d'arrivée → 13 mars 2025
    • Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
  • 33 Immortals
    • Date d'arrivée → 18 mars 2025
    • Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
  • Octopath Traveler II
    • Date d'arrivée → 19 mars 2025
    • Plateforme(s) → Xbox Series
    • Abonnement(s) → Game Pass Standard
  • Train Sim World 5
    • Date d'arrivée → 19 mars 2025
    • Plateforme(s) → Console
    • Abonnement(s) → Game Pass Standard
  • Mythwrecked: Ambrosia Island
    • Date d'arrivée → 20 mars 2025
    • Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard
  • Blizzard Arcade Collection 
    • Date d'arrivée → 25 mars 2025
    • Plateforme(s) → Console et PC
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard
  • Atomfall 
    • Date d'arrivée → 27 mars 2025
    • Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
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Le 26 mars 2025, le Game Pass Core accueillera Batman: Arkham Knight, Monster Sanctuary et Tunic. Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de mars 2025 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

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Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

L'abonnement PC Game Pass, qui comprend notamment EA Play, est à 9,99 € par mois. Celui dit Game Pass Core, qui est à destination des consoles, propose un catalogue de plus de 25 jeux et est affiché au tarif de 6,99 € par mois. Une version Game Pass Ultimate, qui donne en plus de cela accès à des offres, réductions et avantages, est disponible pour les deux plateformes et est à 14,99 € par mois.

Pour finir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose plusieurs abonnements Game Pass à moindre coût :
  • Game Pass PC
    • 3 mois → 33,99 € au lieu de 39 €, soit 13 % de réduction.
  • Game Pass Core
    • 1 mois → 6,99 € au lieu de 9 €, soit 22 % de réduction.
    • 3 mois → 15,99 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.
  • Game Pass Ultimate
    • 1 mois → 15,69 € au lieu de 21 €, soit 25 % de réduction.
    • 3 mois → 25,49 € au lieu de 45 €, soit 43 % de réduction.
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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