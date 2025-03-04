Game Pass : Découvrez tous les jeux qui quittent le catalogue en mars 2025

Retrouvez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois de mars 2025.
Tous les mois, le Game Pass
renouvelle son catalogue en accueillant de nouveaux jeux à destination du PC et des consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series). Malheureusement, certains quittent également le fameux service
. À ce propos, Microsoft a, récemment, dévoilé les jeux qui arrivent dans le Game Pass en mars 2025
ainsi que ceux qui ne seront plus disponibles dans les semaines à venir
.
Les jeux sortants du Game Pass en mars 2025
Comme annoncé par Microsoft, notamment via une publication sur le compte Twitter/X Xbox Game Pass, plusieurs jeux, AAA et/ou indépendants, quitteront le Game Pass au cours du mois de mars 2025
. Ainsi, et sans plus attendre, découvrez la liste des titres qui sortiront prochainement des catalogues du Game Pass
:
- Le 15 mars 2025 :
- Evil West (Cloud, Console et PC)
- Lies of P (Cloud, Console et PC)
- No More Heroes 3 (Cloud, Console et PC)
- Solar Ash (Cloud, Console et PC)
- SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated (Cloud, Console et PC)
- Yakuza 5 Remastered (Cloud, Console et PC)
- Yakuza 6: The Song of Life (Cloud, Console et PC)
- Le 31 mars 2025 :
- MLB The Show 24 (Cloud et Console)
- Lil Gator Game (Cloud, Console et PC)
- Hot Wheels Unleashed 2 (Cloud, Console et PC)
- Open Roads (Cloud, Console et PC)
- Yakuza 0 (Cloud, Console et PC)
- Yakuza Kiwami (Cloud, Console et PC)
- Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console et PC)
- Yakuza Like a Dragon (Cloud, Console et PC)
- The Lamplighter's League (Cloud, Console et PC)
- Monster Hunter Rise (Cloud, Console et PC)
Nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de mars 2025
, en ce qui concerne le catalogue du Game Pass
.
Qu'est-ce que le Game Pass ?
Le Game Pass
permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).
L'abonnement PC Game Pass
, qui comprend notamment EA Play, est à 9,99 € par mois. Celui dit Game Pass Core
, qui est à destination des consoles, propose un catalogue de plus de 25 jeux et est affiché au tarif de 6,99 € par mois. Une version Game Pass Ultimate
, qui donne en plus de cela accès à des offres, réductions et avantages, est disponible pour les deux plateformes et est à 14,99 € par mois.
Pour finir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose plusieurs abonnements Game Pass
à moindre coût :
- Game Pass PC
- 3 mois → 33,99 € au lieu de 39 €, soit 13 % de réduction.
- Game Pass Core
- 1 mois → 6,99 € au lieu de 9 €, soit 22 % de réduction.
- 3 mois → 15,99 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.
- Game Pass Ultimate
- 1 mois → 15,69 € au lieu de 21 €, soit 25 % de réduction.
- 3 mois → 25,49 € au lieu de 45 €, soit 43 % de réduction.
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