Epic Games : De plus en plus populaire, l'Epic Games Store proposera encore des jeux gratuits en 2022

En fin d'année 2018, les papas de Fortnite ont lancé leur boutique en ligne, dans le but de concurrencer Steam en offrant un large catalogue de jeux, qui s'étoffe au fil du temps, mais surtout, en permettant aux développeurs et éditeurs de récupérer un peu plus d'argent, grâce à une commission moindre. Si les utilisateurs ne sont pas tous fans de l'Epic Games Store, pour de nombreuses raisons, dont les exclusivités temporaires et une ergonomie générale moins travaillée que sur Steam,Dans une rétrospective de l'année 2021,. Dans tous les compartiments (joueurs actifs, achat, dépense des joueurs), une hausse est à constater par rapport à 2020, ce qui encourage Epic Games à continuer dans ce sens. D'ailleurs, la communauté a dépensé près de 840 millions de dollars sur la boutique, soit 20 % de plus par rapport à l'année précédente.Durant cette année,, puisqu'un grand nombre d'utilisateurs reste grâce à ces offres ponctuelles. Ces dernières années, moult jeux ont été offerts, dont certaines productions majeures, à l'image, très récemment, de Godfall et Dead by Daylight. Si, après trois ans de jeux gratuits, nous aurions pu penser qu'Epic Games allait lever le pied, il n'en est rien, puisque nous pouvons lire, sur le site officiel que « nous sommes ravis de confirmer que le programme de jeux gratuits hebdomadaires continuera en 2022 ». D'ailleurs, pour ne rien manquer, n'hésitez pas à consulter la liste des jeux gratuits chaque semaine