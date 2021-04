EKSA E900 : Le casque gaming à petit prix

EKSA, une marque créée pour les joueurs hardcore

Le casque EKSA E900, un casque gaming pour les budgets limités

Caractéristiques

Casque Réponse en fréquence audio → 20 Hz – 20 000 Hz Impédance → 32 Ohms Sensibilité → 118 dB ± 3 dB

Microphone Directivité : Bidirectionnel, réduction de bruit Type → Détachable

Oreillettes → Supra-Auriculaire

Supra-Auriculaire Connectivité → Filaire Jack 3,5 mm

Filaire Jack 3,5 mm Poids → 250 grammes / 259 grammes avec le micro

250 grammes / 259 grammes avec le micro Garantie → 2 ans

2 ans Coloris → Disponible en rouge, violet, vert ou bleu.

Disponible en rouge, violet, vert ou bleu. Prix → 32,99 €

Design et confort du casque EKSA 900

Son et micro

Disponibilité

Fondée en 2018, par plusieurs ingénieurs en solutions audio, la société chinoise EKSA a pour objectif de proposer des casques et accessoires haut de gamme, destinés à l'univers des jeux vidéo, à des prix particulièrement accessibles et abordables pour les joueurs évoluant sur PC mais aussi sur consoles telles que les différentes machines de Sony (PS4 et PS5), Microsoft (Xbox 360, Xbox One, Xbox Series S/X) ou encore la Switch de Nintendo.Suivant son raisonnement, EKSA a réfléchi à différents périphériques pouvant être utiles aux joueurs occasionnels, mais aussi aux joueurs ayant des envies un peu plus intenses. De cette logique est né le casque EKSA E900, un casque ergonomique et confortable à l'excellente qualité sonore pouvant être trouvé sur le marché aux alentours des 30 euros.Doté d'un, aux couleurs sobres noir et rouge,grâce à son arceau, gracieusement rembourré, réglable jusqu'à 8 niveaux. Les, plutôt agréables et confortables, recouvriront l'entièreté des vos oreilles et permettront de supporter le casque pendant de longues heures de jeu. Ce dernier, majoritairement confectionné à partir de plastique et d'acier, vous offrira; 250 grammes sans le micro détachable.Fourni avec un câble d'un peu plus de deux mètres, sur lequel est présent un petit boitier permettant de couper le microphone et de régler le volume du son, le casque EKSA E900 devrait vous donner une amplitude importante au niveau de vos mouvements.Annoncé comme étant équipé d'un haut-parleur de très bonne facture,, vous permettant d'identifier la position de vos ennemis assez facilement. Proposant, les basses sont bien représentées et prendront le dessus sur les médiums et aigues. Bien entendu, au vu de son caractère multiplateformes, étant donné qu'il est, le casque sera approprié à tous les types d'utilisation. Livré de base avec un câble équipé d'une prise Jack 3,5 mm, parfait pouren plus des plateformes suscitées, un adaptateur casque/micro sera également fourni.En parlant du micro, ce dernier, sensible, est doté d'permettra à vos interlocuteurs, et surtout coéquipiers, de. Le micro de 9 grammes qui pourra être détaché en fonction de vos envies et activités, transformera votre casque gaming en casque idoine pour écouter de la musique sans être embêter.Pouvant être trouvé aux alentours de 30 euros sur la plateforme Amazon , en différents coloris (rouge, violet, vert ou bleu),. Bien évidemment, ce casque ne rivalisera pas face aux géants du marché mais réussira à tirer son épingle du jeu grâce à sa polyvalence, notamment au niveau de sa compatibilité multiplateforme, mais aussi grâce à son design sobre et efficace, et à son confort séduisant couplé à un poids limité.