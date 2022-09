E3 2023 : L'événement fait son retour en format physique pour la première fois depuis 2019

The Hype starts now. 👀#E32023 will take place in person from June 13-16 in the Los Angeles Convention Center with separated business and consumer days and areas.



More details here: https://t.co/VJc1R7gvrB pic.twitter.com/cHiNgYHjok — E3 (@E3) September 26, 2022

La programmation sera clairement séparée entre la partie réservée aux professionnels, comprenant exposants et médias, et la partie dédiée au public, après avoir enchaîné les coups durs ces dernières années., subissant de plein fouet les premiers mois de la pandémie du COVID-19 et les confinements généralisés à travers la planète. L'édition 2021 avait été maintenue dans, diffusée sur les plateformes de streaming et censée rattraper le contenu de l'année précédente.Le doute avait plané sur un retour au format présentiel en 2022, avant que l'événement ne soitaussi bien physiquement qu'en ligne.L'E3 a taillé sa place de grand-messe du jeu vidéo à traverset d'annonces de ses divers exposants. Un événement à l'envergure mythique dans l'industrie dont la grandeur s'est ternie au fil des années après plus d'une décennie de suprématie en termes de rassemblement journalistique et professionnel du milieu.Au fil des années, nous avons vu émerger des événements plus ou moins similaires à d'autres périodes de l'année comme la gamescom ou encore les Game Awards. Le dernier affront étant celui de Geoff Keighley,, qui est venu placer son propre événement, le Summer Games Fest sur le même créneau.Toutefois, ce glissement s'explique autant par l'apparition de concurrents que par laen lui-même. Les dernières années avaient notamment vu les gros constructeurs comme Nintendo ou encore Sony, prendre leurs distances avec l'événement. Ces acteurs majeurs de l'industrie avaient à l'époque préféré créer leurs propres formats d'annonces, respectivement les Nintendo Direct et les State of Play, hors des grands rassemblements.