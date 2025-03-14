Crunchyroll annonce l'exclusivité de Gachiakuta et c'est pour bientôt

Le shônen événement Gachiakuta, porté par le studio Bones et le scénariste de Chainsaw Man, arrive en exclusivité sur Crunchyroll cette année.
Dans une cité flottante, les puissants vivent au sommet pendant que les indésirables sont jetés dans un abîme sans fin. Là-bas, tout n'est que déchets et désolation, un monde oublié où les criminels sont condamnés à disparaître. C'est dans cet enfer que chute Rudo
, accusé de meurtre et banni sans espoir de retour.
Contre toute attente, il survit
et découvre un pouvoir enfoui en lui. Face aux monstrueux Composites
, il devra se battre pour espérer revoir la surface et accomplir sa vengeance. Pour y parvenir, il devra s'allier aux Nettoyeurs
, un mystérieux groupe qui lutte contre les horreurs engendrées par ce monde à l'abandon.
Un shônen au style unique
Gachiakuta ne se contente pas d'offrir de l'action effrénée. Son esthétique nerveuse
, directement inspirée du graffiti
, donne à l'anime une identité visuelle percutante.
Une approche voulue par Kei Urana
, son auteur, qui a fait appel au graffeur Hideyoshi Andou
pour insuffler à l'œuvre une atmosphère urbaine brute et stylisée.
Un staff prestigieux aux commandes
Derrière l'animation, on retrouve Fumihiko Suganuma
, qui signe ici sa première réalisation. Le scénario est confié à Hiroshi Seko
(Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, L'Attaque des Titans), tandis que le character design
est pris en charge par Satoshi Ishino
(Date A Live, Tokyo Mew Mew New).
« Lorsque j'écris le scénario de Gachiakuta, ça me donne envie de pousser le son de ma musique. J'ai envie de sortir et de m'amuser. Je veux retrouver mes collègues de travail et mes amis autour d'un bon repas. Seuls les meilleurs anime vous font ressentir tout ça. Je le dis du fond du cœur », Hiroshi Seko, scénariste de Gachiakuta.
Côté musique, la bande-son est composée par Taku Iwasaki
(Bungo Stray Dogs, Shin Kamen Rider), un nom bien connu des amateurs d'OST percutantes.
Un manga déjà primé
Publié depuis février 2022 dans le Weekly Shōnen Magazine, Gachiakuta
a rapidement fait sensation en remportant le Prix Spécial Mondial aux Next Manga Awards 2022. En France, il est édité chez Pika Édition, avec un tome 12 attendu pour mai 2025
.
Pour les plus curieux, vous pouvez retrouver la présentation du manga ainsi que notre avis au cœur de notre article : Manga : Gachiakuta, avis et découverte
.
Un rendez-vous à ne pas manquer
Avec son univers brutal, son héros en quête de rédemption et son esthétique percutante, Gachiakuta
s'impose comme l'un des shônen les plus singuliers du moment. Crunchyroll diffusera l'anime en exclusivité dès juillet 2025
.
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