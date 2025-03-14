Crunchyroll annonce l'exclusivité de Gachiakuta et c'est pour bientôt

Le shônen événement Gachiakuta, porté par le studio Bones et le scénariste de Chainsaw Man, arrive en exclusivité sur Crunchyroll cette année.

Un shônen au style unique





Un staff prestigieux aux commandes

« Lorsque j'écris le scénario de Gachiakuta, ça me donne envie de pousser le son de ma musique. J'ai envie de sortir et de m'amuser. Je veux retrouver mes collègues de travail et mes amis autour d'un bon repas. Seuls les meilleurs anime vous font ressentir tout ça. Je le dis du fond du cœur », Hiroshi Seko, scénariste de Gachiakuta.

Un manga déjà primé

Un rendez-vous à ne pas manquer

Dans une cité flottante, les puissants vivent au sommet pendant que les indésirables sont jetés dans un abîme sans fin. Là-bas, tout n'est que déchets et désolation, un monde oublié où les criminels sont condamnés à disparaître. C'est dans cet enfer que chute, accusé de meurtre et banni sans espoir de retour.Contre toute attente, ilet découvre un pouvoir enfoui en lui. Face aux monstrueux, il devra se battre pour espérer revoir la surface et accomplir sa vengeance. Pour y parvenir, il devra s'allier aux, un mystérieux groupe qui lutte contre les horreurs engendrées par ce monde à l'abandon.Gachiakuta ne se contente pas d'offrir de l'action effrénée. Son, directement inspirée du, donne à l'anime une identité visuelle percutante.Une approche voulue par, son auteur, qui a fait appel au graffeurpour insuffler à l'œuvre une atmosphère urbaine brute et stylisée.Derrière l'animation, on retrouve, qui signe ici sa première réalisation. Le scénario est confié à(Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, L'Attaque des Titans), tandis que leest pris en charge par(Date A Live, Tokyo Mew Mew New).Côté musique, la bande-son est composée par(Bungo Stray Dogs, Shin Kamen Rider), un nom bien connu des amateurs d'OST percutantes.Publié depuis février 2022 dans le Weekly Shōnen Magazine,a rapidement fait sensation en remportant le Prix Spécial Mondial aux Next Manga Awards 2022. En France, il est édité chez Pika Édition, avecPour les plus curieux, vous pouvez retrouver la présentation du manga ainsi que notre avis au cœur de notre article :Avec son univers brutal, son héros en quête de rédemption et son esthétique percutante,s'impose comme l'un des shônen les plus singuliers du moment.