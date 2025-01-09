OneXPlayer profite du CES 2025, qui se tient à Las Vegas, pour présenter le OneXPlayer G1, une console portable puissante et polyvalente, disponible via une campagne Indiegogo.

CES 2025 : OneXPlayer dévoile sa nouvelle console portable G1



Une conception pensée pour le confort et la productivité







Trois versions pour des besoins variés

Un lancement accompagné d'avantages exclusifs

Le CES 2025 marque une étape importante pour, qui y a présenté le. Cette nouvelle console portable promet de combiner performances élevées, polyvalence et design pensé pour une utilisation prolongée.Avec un lancement prévu sur Indiegogo dès le, le constructeur espère séduire un large public, des gamers nomades aux amateurs de technologie.Lese distingue par un design ergonomique optimisé, intégrant une prise en main confortable et des fonctionnalités innovantes. Son mode unique et intitulé, disponible sous le clavier, combine une manette à un clavier virtuel complet fonctionnant comme un pavé tactile pour des gestes de jeu plus intuitifs et flexibles. De fait, il permet de, réduisant ainsi les traces de doigts tout en offrant un contrôle précis.La console propose aussi, pensé pour faciliter les transitions entre le gaming et les tâches plus productives.Afin de répondre aux attentes des utilisateurs, le G1 sera disponible en trois configurations distinctes :, etCes options permettront à chacun de choisir un modèle en fonction de ses besoins, qu'il s'agisse de performances graphiques, de rapidité d'exécution ou d'efficacité multitâche. En termes de benchmarks, la version Intel se distingue déjà par des résultats prometteurs sur 3DMark.NDR : 3DMark est un logiciel de test de performance qui permet de mesurer la puissance graphique de votre ordinateur ou de votre smartphone en simulant des jeux vidéo et des applications 3D pour vérifier à quel point votre appareil peut gérer des graphismes complexes.La campagne Indiegogo, qui a débuté depuis, réserve des avantages aux premiers contributeurs. Ceux qui soutiendront le projet dans lesrecevront un étui de protection gratuit, en plus de profiter d'un accès anticipé au produit.mise également sur sa présence au CES pour renforcer sa visibilité, où le G1 semble avoir déjà attiré l'attention des professionnels et du grand public.