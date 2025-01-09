OneXPlayer profite du CES 2025, qui se tient à Las Vegas, pour présenter le OneXPlayer G1, une console portable puissante et polyvalente, disponible via une campagne Indiegogo.
CES 2025 : OneXPlayer dévoile sa nouvelle console portable G1
Le CES 2025 marque une étape importante pour OneXPlayer
, qui y a présenté le OneXPlayer G1
. Cette nouvelle console portable promet de combiner performances élevées, polyvalence et design pensé pour une utilisation prolongée.
Avec un lancement prévu sur Indiegogo dès le 9 janvier 2025
, le constructeur espère séduire un large public, des gamers nomades aux amateurs de technologie.
Une conception pensée pour le confort et la productivité
Le OneXPlayer G1
se distingue par un design ergonomique optimisé, intégrant une prise en main confortable et des fonctionnalités innovantes. Son mode unique et intitulé « combat gauche-droite »
, disponible sous le clavier, combine une manette à un clavier virtuel complet fonctionnant comme un pavé tactile pour des gestes de jeu plus intuitifs et flexibles. De fait, il permet de couvrir l'essentiel des interactions Windows sans toucher l'écran
, réduisant ainsi les traces de doigts tout en offrant un contrôle précis.
La console propose aussi un clavier Bluetooth modulaire
, pensé pour faciliter les transitions entre le gaming et les tâches plus productives.
Trois versions pour des besoins variés
Afin de répondre aux attentes des utilisateurs, le G1 sera disponible en trois configurations distinctes : AMD Ryzen™ AI 9 HX 370
, AMD 8840U
, et Intel Ultra 7 255H
.
Ces options permettront à chacun de choisir un modèle en fonction de ses besoins, qu'il s'agisse de performances graphiques, de rapidité d'exécution ou d'efficacité multitâche. En termes de benchmarks, la version Intel se distingue déjà par des résultats prometteurs sur 3DMark.NDR : 3DMark est un logiciel de test de performance qui permet de mesurer la puissance graphique de votre ordinateur ou de votre smartphone en simulant des jeux vidéo et des applications 3D pour vérifier à quel point votre appareil peut gérer des graphismes complexes.
Un lancement accompagné d'avantages exclusifs
La campagne Indiegogo, qui a débuté depuis 18h00 le 9 janvier 2025
, réserve des avantages aux premiers contributeurs. Ceux qui soutiendront le projet dans les 96 premières heures
recevront un étui de protection gratuit, en plus de profiter d'un accès anticipé au produit. OneXPlayer
mise également sur sa présence au CES pour renforcer sa visibilité, où le G1 semble avoir déjà attiré l'attention des professionnels et du grand public.
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