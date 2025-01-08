CES 2025 : CORSAIR présente ses nouveautés

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 08 janvier 2025 à 10h50
Lors du CES 2025, CORSAIR a présenté une série de nouveaux produits destinés aux passionnés d'informatique et aux créateurs de contenu. Parmi ces nouveautés figurent des alimentations améliorées, des boîtiers modernisés, ainsi qu'un écran tactile innovant et des solutions de stockage ultra-rapides.
CES 2025 : CORSAIR présente ses nouveautés

XENEON EDGE 14,5" : un écran tactile compact et polyvalent

L'écran tactile LCD XENEON EDGE 14,5" offre une résolution de 2560x720 et s'intègre parfaitement dans diverses configurations grâce à ses options de montage flexibles. Connecté via USB-C ou HDMI, il s'adapte aux orientations horizontales et verticales. Son écran tactile multipoint propose une interaction intuitive, tandis que sa taille compacte et son design épuré en font un ajout idéal pour les installations haut de gamme.

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Séries RMe et HXi : des alimentations prêtes pour l'avenir

La série RMe (2025) propose des alimentations modulaires allant de 650 W à 1000 W, certifiées Cybenetics Gold et prêtes pour les cartes graphiques NVIDIA RTX 40 et 50. La série HXi, quant à elle, cible les configurations haut de gamme avec des modèles allant jusqu'à 1500 W. Les deux gammes offrent un fonctionnement silencieux et une gestion simplifiée des câbles, tout en répondant aux normes ATX 3.1 et PCIe 5.1.

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Série 5000T : des boîtiers au design revisité

Les boîtiers moyen-tour 5000T de CORSAIR sont désormais compatibles avec les cartes mères à connecteur inversé pour une gestion des câbles encore plus propre. Disponibles en versions RGB ou standard, ces boîtiers spacieux prennent en charge jusqu'à 10 ventilateurs, offrant ainsi des options de refroidissement optimales.

CES2025_Image3_5000T

EX400U USB4 : un SSD externe ultra-rapide

Le SSD EX400U USB4 allie performances élevées et portabilité, avec des vitesses atteignant 4000 Mo/s en lecture. Compatible avec l'USB-C et Thunderbolt 4, il s'adresse aux professionnels et créateurs mobiles nécessitant des transferts rapides et fiables.

CES2025_Image5_EX400U

Personnalisation avec CORSAIR Custom Lab

CORSAIR propose désormais une personnalisation avancée de la mémoire DDR5 avec sa gamme VENGEANCE RGB. Les utilisateurs peuvent choisir parmi plusieurs designs esthétiques pour assortir leurs modules à leur configuration, combinant performance et style.

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Accessoires Wave DOMINATOR TITANIUM : une touche esthétique supplémentaire

Le kit d'accessoires Wave DOMINATOR TITANIUM permet d'améliorer l'apparence des modules de mémoire DDR5 existants avec des barres lumineuses RGB au design ondulé. Facile à installer, il apporte une touche personnalisée aux systèmes haut de gamme.

CES2025_Image7_DominatorTitanium

Disponibilités

La plupart de ces produits sont déjà disponibles, tandis que d'autres, comme le XENEON EDGE et la série HXi, arriveront au cours du deuxième trimestre 2025. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel de CORSAIR.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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