CES 2025 : CORSAIR présente ses nouveautés

Lors du CES 2025, CORSAIR a présenté une série de nouveaux produits destinés aux passionnés d'informatique et aux créateurs de contenu. Parmi ces nouveautés figurent des alimentations améliorées, des boîtiers modernisés, ainsi qu'un écran tactile innovant et des solutions de stockage ultra-rapides.

XENEON EDGE 14,5" : un écran tactile compact et polyvalent

Séries RMe et HXi : des alimentations prêtes pour l'avenir

Série 5000T : des boîtiers au design revisité

EX400U USB4 : un SSD externe ultra-rapide

Personnalisation avec CORSAIR Custom Lab

Accessoires Wave DOMINATOR TITANIUM : une touche esthétique supplémentaire

Disponibilités

L'écran tactile LCDoffre uneet s'intègre parfaitement dans diverses configurations grâce à ses. Connecté via, il s'adapte aux orientations horizontales et verticales. Sonpropose une interaction intuitive, tandis que sa taille compacte et son design épuré en font un ajout idéal pour les installations haut de gamme.Lapropose desallant de, certifiéeset prêtes pour les cartes graphiques. La, quant à elle, cible les configurations haut de gamme avec des modèles allant jusqu'à. Les deux gammes offrent un fonctionnement silencieux et une gestion simplifiée des câbles, tout en répondant aux normesetLesde CORSAIR sont désormaispour une gestion des câbles encore plus propre. Disponibles en versions, ces boîtiers spacieux prennent en charge, offrant ainsi des options de refroidissement optimales.Leallie performances élevées et portabilité, avec des. Compatible avec, il s'adresse aux professionnels et créateurs mobiles nécessitant des transferts rapides et fiables.CORSAIR propose désormais une personnalisation avancée de la mémoireavec sa gamme. Les utilisateurs peuvent choisir parmipour assortir leurs modules à leur configuration, combinant performance et style.Lepermet d'améliorer l'apparence des modules de mémoireavecau design ondulé. Facile à installer, il apporte une touche personnalisée aux systèmes haut de gamme.La plupart de ces produits sont, tandis que d'autres, comme leet la, arriveront au cours du. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le