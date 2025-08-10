Call of Duty trop facile ? Pour un ex-pro de Counter-Strike, il est le FPS le plus facile à maîtriser

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 août 2025 à 16h00
L'ancien joueur professionnel Fredrik "roeJ" Jorgensen estime que la célèbre licence Call of Duty est bien plus accessible que d'autres FPS compétitifs comme Apex Legends ou Rainbow Six Siege.
Call of Duty trop facile ? Pour un ex-pro de Counter-Strike, il est le FPS le plus facile à maîtriser
Le monde des first-person shooters, plus communément appelés les FPS, regorge de titres aux philosophies très différentes, allant du réalisme tactique de Rainbow Six Siege aux affrontements frénétiques et très arcades de Call of Duty. Mais pour Fredrik "roeJ" Jorgensen, ancien joueur professionnel danois sur Counter-Strike, Call of Duty se démarque par sa simplicité d'accès tandis qu'Apex Legends serait l'un des plus difficiles.

Apex Legends, le plus exigeant

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Dans une interview accordée avant le Thunderpick World Championship, il est revenu sur son parcours, marqué par des passages chez MAD Lions et, surtout, le temps d'un an et demi chez Fnatic, mais a surtout donné son point de vue concernant la difficulté de plusieurs FPS populaires. Pour lui, le jeu le plus difficile à maîtriser est Apex Legends :
Apex Legends est assez dur honnêtement. Dans ce genre de battle royale, si vous ne comprenez pas bien le jeu ou que vous n'êtes pas bon, vous allez vous faire éliminer instantanément et passer votre temps à redescendre du ciel.

Call of Duty, un FPS simple d'accès

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À l'inverse, il considère Call of Duty comme le plus facile à prendre en main, qui possède des « mécaniques simples » et est l'un des FPS les plus facile à prendre en main, notamment Modern Warfare 2.
Quand je pense à Call of Duty, je pense à Modern Warfare 2, où vous lancez un match à mort par équipe, vous tuez, vous réapparaissez et vous recommencez. Les mécaniques sont simples, c'est l'un des FPS les plus faciles à jouer.
S'il reconnaît que réaliser des éliminations demande tout de même un minimum de skill, il souligne que la structure de jeu et la boucle de gameplay de Call of Duty sont nettement plus accessibles que celles d'autres FPS compétitifs.

Dans son échelle de difficulté, Counter-Strike se trouve deux places seulement au-dessus de Call of Duty, et reste derrière Rainbow Six Siege en termes d'exigence. Et pour vous, quel est le FPS le plus difficile, ou le plus facile ?
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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