C'est la crise chez Xbox après la hausse des prix du Game Pass, les joueurs se désabonnent



le 02 octobre 2025 à 10h46 Publié par Corentin Rimbert le 02 octobre 2025 à 10h46

Entre l'augmentation du prix de l'abonnement Game Pass Ultimate, les changements qui s'ensuivent et l'augmentation de la Xbox Series X, Microsoft provoque la colère de sa communauté, qui dénonce une stratégie incompréhensible.