C'est la crise chez Xbox après la hausse des prix du Game Pass, les joueurs se désabonnent

Entre l'augmentation du prix de l'abonnement Game Pass Ultimate, les changements qui s'ensuivent et l'augmentation de la Xbox Series X, Microsoft provoque la colère de sa communauté, qui dénonce une stratégie incompréhensible.
Après avoir longtemps défendu son modèle d'abonnement comme « la meilleure offre du jeu vidéo
», Xbox se retrouve aujourd'hui dans la tourmente
. Microsoft a annoncé une nouvelle hausse du prix du Game Pass Ultimate, désormais fixé à 26,99 € par mois
, avec de nouvelles options, diminuant drastiquement les avantages des autres formules. Par exemple, seuls les abonnés à la version Ultimate auront le droit au Call of Duty, ce qui n'a pas manqué de faire réagir. Certains allant même jusqu'à se désabonner.
Une stratégie tarifaire qui divise
Avec ce nouvel abonnement, les joueurs conservent l'accès à des centaines de titres, aux sorties day one des exclusivités Xbox, ainsi qu'à des avantages comme le Club Fortnite, EA Play et Ubisoft+ Classics. Sur le papier, l'offre reste compétitive. Mais le problème, c'est que cette hausse s'ajoute à une série d'augmentations déjà mal digérées
.
La Xbox Series X a vu son prix grimper deux fois en 2025 dans certaines parties du monde
, atteignant désormais près de 700 € en France. À cela s'ajoute l'arrivée de la ROG Ally Xbox Edition, prévue pour le 16 octobre, affichée à 900 €. Une accumulation qui rend la pilule difficile à avaler, surtout dans un contexte où les reports de jeux se multiplient. L'augmentation du Game Pass et les changements semblent être la goûte de trop.
La communauté exprime sa colère
Sur les réseaux sociaux comme sur Reddit
, les messages de désabonnement et de désillusion se multiplient. Entre les commentaires sur le ras-le-bol général et cette communication mensongère, nombreux sont ceux qui ont décidé d'arrêter leur abonnement au Game Pass, ou pire encore, de passer chez la concurrence.
« Cher @Xbox, vous m'avez aidé à prendre la décision facile de mettre fin à mon expérience Xbox après plus de 20 ans
» pouvons-nous notamment lire sur Twitter. Un autre partage un meme dans lequel nous comprenons également que les joueurs n'approuvent pas cette augmentation, et surtout les changements appliqués aux autres formules.
La fronde est telle que même le site d'aide au désabonnement a été saturé tant la vague de départs est massive.
Reste à savoir si cette révolte aura un réel impact sur Microsoft. Les joueurs les plus investis dans l'écosystème Xbox resteront sans doute attachés à la marque. Mais le climat actuel, mêlant hausse des prix, changements de récompenses et paroles en l'air, place Microsoft dans une situation délicate. Jamais la fracture entre Xbox et sa communauté n'avait semblé aussi grande
.
commentaires (2)
Bonjour le prix du gamepass était déjà haut mais ça aller quand meme mais la c'est un prix tres haut meme si sa donne acces a beaucoup de jeux faut arrêter de prendre les gens pour des con la pire descision meme un enfant aurais compris que la hausse du game pass aller + provoqué des perte que d'achat
Quand tu prends tes joueurs pour des vaches a lait.... Le game pass est super mais pas rentable donc tu augmentes juste avant la sortie de cod, logique que ça crie. Fallait pas dépenser 70 milliards pour racheter activision