Black Friday : realme dévoile ses prix

Realme 7 Pro

Realme X50 5G

Realme 6

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À l'occasion du, et même après les différents reports français, Amazon compris,propose d'intégrer le monde du mobile à prix toujours plus réduit.Depuis sa création en, la marque n'a cessé de se développer sur le marché chinois avant d'intégrer plus dedont l'Inde, la Chine, l'Asie du Sud-est et l'Europe. L'ambition deétant de devenir une marque «» et donc adaptée à une grande majorité d'utilisateurs, ils ont rapidement su tirer des leçons de leurs différents lancements pour devenir toujours plus compétitifs. Avec, ils se retrouvent rapidement présents dans la plupart des magasins en ligne français, partenaire de l'opérateur, ils espèrent rapidement intégrer ledes ventes en ligne avec, notamment, leCe dernier est l'offre d'appel la plus abordable lors des promotions duproposé par la marque puisqu'il est possible d'acquérir le realme 7 Pro pour la modique somme de 299 € contre 329 € en temps normal. Il s'agit du smartphone permettant de profiter du plus de polyvalence chez la marque pour un temps de charge de seulement 34 minutes. L'offre concerne les deux coloris que sont Mirror Silver et Mirror Blue.L'offre la plus impressionnante pour ceest, sans nul doute, pour le realme X50 5G avec un prix réduit de 279 € soit une. Bien que la 5G ne soit pas actuellement entièrement déployée, il s'agit du deuxième téléphone équipé de cette technologie à être commercialisé en Europe. De quoi accueillir la nouvelle génération à prix cassé. L'offre concerne les deux coloris que sont Ice Silver et Jungle Green.Pour finir, le prix le plus bas est consacré au realme 6 avec une promotion à 189 € contre un prix de vente habituellement affiché à 229 €. Il s'agit d'un téléphone qui offre une expérience utilisateur à long terme, sûrement moins polyvalente, mais plus durable.Toutes ces offres sont disponibles du 20 au 30 novembre. Retrouvez également tout le catalogue, les nouveautés ainsi que plus d'informations directement depuis leur site via le lien du Black Friday realme