Black Friday : Instant Gaming propose des promos de folie

Horizon Zero Dawn Complete Edition (51 % de réduction)

Aventure, RPG, open world

Suivez la quête légendaire d'Aloy et dévoilez les mystères d'un monde dominé par de redoutables machines. Rejetée par sa tribu, elle se bat pour découvrir son passé et son destin, et stopper une catastrophe. Faites des attaques tactiques contre des machines et des tribus rivales, et explorez un monde rempli de bêtes sauvages et de dangers. Horizon Zero Dawn™ est un jeu de rôle et d'action primé. La Complete Edition pour PC inclut The Frozen Wilds, avec de nouveaux territoires, compétences, armes et machines.