30 ans de PlayStation : De nombreuses surprises gratuites vous attendent

Pour célébrer en fanfare le 30e anniversaire de sa toute premier console, PlayStation et Sony ont tenu à remercier les joueurs avec une vidéo et de nombreux cadeaux numériques.
Il y a 30 ans jour pour jour, le 3 décembre 1994, la PlayStation première du nom faisait officiellement ses débuts au Japon
. Trois décennies plus tard, la console de Sony en est à sa cinquième génération et elle continue de faire rêver les joueurs du monde entier. Que ce soit via ses exclusivités comme Horizon: Forbidden West
, God of War et Marvel's Spider-Man ou avec les franchises cultes comme FC 25
et Call of Duty: Black Ops 6
, nous avons tous une histoire, une anecdote ou un héros rattaché aux différentes consoles de Sony.
Si la marque a commencé à célébrer son anniversaire avec la sortie de l'édition 30th Anniversary de la PlayStation 5, les festivités se poursuivent pendant tout le mois de décembre. Afin de remercier la communauté, Sony a partagé 4 cadeaux à découvrir et à récupérer gratuitement.
Une vidéo de remerciement, des avatars, des animations et des thèmes inspirés des différentes consoles PlayStation
Tout d'abord, PlayStation a publié sur son compte YouTube à destination de tous les joueurs ayant eu une manette de leurs consoles entre les mains. Au travers d'une série de vidéos tirées de titres emblématiques, la firme rend hommage à toutes les histoires auxquelles elle a donné vie
. La communauté peut d'ailleurs voir certaines figures bien connues comme Aloy, Sackboy, Trico de The Last Guardian, Nathan Drake, Lara Croft ou Crash Bandicoot. De quoi réveiller la nostalgie des plus anciens…
Comment récupérer les avatars gratuits du calendrier de l'avent des 30 ans de PlayStation ?
Mais la vidéo n'est pas le seul cadeau pour les joueurs. Décembre oblige, PlayStation propose un calendrier de l'Avent.
Cependant, il n'est pas question de chocolats à déguster chaque jour, mais bien d'avatars gratuits à récupérer. Exceptionnellement, ce dernier n'a pas débuté le 1er décembre, mais quelques jours avant, afin d'avoir 30 avatars à récupérer, chacun associé à une année depuis 1994.
Pour récupérer ces avatars, il vous suffit de vous rendre dans le PlayStation Store, puis de sélectionner l'onglet « Utiliser un code ».
Chaque jour, un nouvel avatar est ajouté à la liste : tapez simplement le code associé et validez. L'avatar en question sera ajouté à votre collection et utilisable immédiatement. Sur Reddit, un utilisateur recense tous les codes et les avatars disponibles
depuis le 25 novembre et ce jusqu'au 24 décembre. Pensez donc à vérifier chaque jour le code ajouté si vous désirez étoffer votre collection d'images de profil.
PlayStation 30th Anniversary Advent Calendar 2024 Avatar Codes
byu/hybroid inPS5
Installez l'animation de lancement de la PlayStation sur votre PS5
Si vous êtes nostalgique de la légendaire musique qui se lançait au démarrage de la PlayStation, sachez que vous pouvez en profiter sur votre PS5. D'ailleurs, il est possible d'en profiter sans effectuer de manipulation spéciale. Le 2 décembre 2024, une mise à jour dédiée a été ajoutée.
Tout utilisateur connecté à Internet peut voir cette mise à jour intégrée gratuitement à sa console. Dès que la PlayStation 5 est éteinte et redémarre, elle lance automatiquement le thème de la PlayStation
avec le logo orange sur fond blanc. Cependant, ce détail qui provoque un sentiment de bonheur chez de nombreux joueurs de la première heure n'est disponible que pour une durée limitée.
Changez le thème de votre PlayStation 5 pour celui d'une ancienne console Sony
Cette mise à jour propose également aux utilisateurs de remplacer le thème de la PS5 par un autre inspiré de la PS2, de la PS3 ou encore de la PS4. Les thèmes incluent à la fois une interface visuelle reprenant les designs emblématiques de chaque console, mais aussi tous les effets sonores associés.
Avec tous ces éléments, célébrez à votre manière cet anniversaire avec l'ensemble de la communauté PlayStation.
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