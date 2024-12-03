30 ans de PlayStation : De nombreuses surprises gratuites vous attendent



le 03 décembre 2024 à 18h07 Publié par Justine Manchuelle le 03 décembre 2024 à 18h07

Pour célébrer en fanfare le 30e anniversaire de sa toute premier console, PlayStation et Sony ont tenu à remercier les joueurs avec une vidéo et de nombreux cadeaux numériques.