2XKO : Sans surprise, Riot met fin au développement de son jeu de combat

Coup dur pour les amateurs de jeux de combat. Riot Games vient d'annoncer la fin du développement actif de 2XKO, son titre gratuit basé sur l'univers de League of Legends. Faute de joueurs réguliers, le jeu recevra ses ultimes mises à jour d'ici la fin de l'année 2026.

Riot Games a officiellement annoncé l'arrêt prochain du développement actif de 2XKO, son jeu de combat gratuit se déroulant dans l'univers de League of Legends. Le couperet tombera à la fin de l'année 2026, marquant la fin prématurée d'un projet pourtant très attendu, mais qui n'aura jamais su trouver sa place depuis sa sortie fin 2025.

Un modèle économique non viable et une désertion des joueurs

Dans un communiqué publié le 20 août, le studio américain a joué la carte de la transparence pour expliquer cette décision difficile. Malgré un engouement initial et une communauté quotidienne dévouée, le nombre de joueurs réguliers s'est avéré largement insuffisant pour assurer la pérennité financière de 2XKO. Le constat est sans appel, le jeu coûte beaucoup plus cher à opérer qu'il ne rapporte.

With a heavy heart, the @Play2XKO team shares an update about the future.

- Active development will end in December.

- The final content patch goes live in October.

- Servers stay online.

- In-game purchases made before August 20 will be refunded.https://t.co/3UQF7kh5S4 pic.twitter.com/FKquzTd6xc — Riot Games (@riotgames) August 20, 2026

L'objectif de Riot Games était pourtant ambitieux. En optant pour le format gratuit, les développeurs espéraient rendre le genre du jeu de combat plus accessible et attirer un nouveau public. Si les puristes des combats en équipe ont adhéré à la proposition, la majorité des autres joueurs n'a pas trouvé de raisons suffisantes pour s'investir sur le long terme. Les multiples mises à jour et les efforts de l'équipe n'ont pas permis d'inverser cette tendance, poussant la direction à stopper les frais pour éviter des pertes financières irresponsables. La fin du développement est donc prévue pour le mois de décembre, mais les serveurs resteront pour le moment ouverts.

Les ultimes ajouts avant le crépuscule de 2XKO

Malgré cette annonce aux allures de chant du cygne, les joueurs actuels ne seront pas laissés pour compte. Le suivi du jeu se clôturera avec l'arrivée de deux ultimes combattantes très attendues. Lux, récemment dévoilée lors de l'Evo 2026, fera son apparition lors d'une mise à jour prévue en septembre. Elle sera suivie de près par Samira en octobre, qui marquera le tout dernier ajout de contenu majeur.









Pour compenser cet arrêt brutal, Riot Games a prévu plusieurs mesures commerciales. Tous les achats effectués avant le 20 août seront intégralement remboursés dans les semaines à venir. De plus, dès le 8 septembre, l'intégralité des champions sera débloquée gratuitement pour tous les utilisateurs. Un pack final regroupant tous les éléments cosmétiques antérieurs sera également proposé à l'achat.

Riot Games se tourne désormais vers l'avenir, promettant de retourner en phase de recherche et développement pour explorer de nouveaux horizons. Peut-être l'heure du MMO tant espéré par la communauté ? En attendant, les joueurs ont encore quelques mois pour profiter des affrontements intenses de 2XKO avant que le titre ne rejoigne le panthéon des jeux fauchés en plein vol.