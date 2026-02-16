2XKO : Riot Games affirme être toujours « pleinement investi » et révèle deux nouveaux personnages

L'annonce de la réduction des effectifs de 2XKO a laissé les joueurs perplexes face à l'avenir du titre. Mais Riot Games est confiant et dévoile ses projets à venir pour le jeu de combat.
Le 10 février 2026, Riot Games annonçait une vague de licenciements et réduisait de moitié les effectifs de l'équipe en charge de 2XKO
. Le jeu de combat où les champions de League of Legends s'affrontent dans des matchs à deux contre deux peine à séduire les amateurs du genre, malgré le fait qu'il soit free-to-play.
Soucieux de l'impact que la nouvelle peut avoir sur la communauté, Riot Games a publié un billet de blog au nom évocateur
donnant plus de précisions sur l'avenir du jeu. L'éditeur et développeur veut avant tout rassurer en réaffirmant que son jeu de combat occupe activement ses équipes
, qui « travaillent d'arrache-pied
» et sont « pleinement investies
» dans l'ajout de nouveau contenu.
« Et après ? + Nouveaux champions » pour 2XKO
Shaun Rivera, le directeur de 2XKO, explique dans un premier temps que les équipes « redoublent d'efforts pour satisfaire la communauté des jeux de combat qui adore ce genre
». Il précise notamment que le niveau de maîtrise requis pour ce jeu est élevé, et il le restera. Cependant, le titre aura droit à quelques ajustements et équilibrages afin de rendre l'expérience de jeu globale plus agréable pour tous
, malgré l'omniprésence de certains personnages.
Globalement, nous souhaitons que chaque champion possède des forces et des faiblesses bien définies, ce qui n'est pas suffisamment clair pour l'ensemble du casting.
Du côté de la scène compétitive, Riot Games souhaite encourager les joueurs à découvrir le titre et à rejoindre les tournois locaux avec une idée simple.
En effet, ils souhaitent offrir davantage de « récompenses exclusives en jeu
» à ces participants. L'objectif est à la fois d'accroître la communauté mais également de récompenser les efforts de tous, même à une échelle inférieure à celle des grands championnats internationaux.
Senna, Akali et un mode Duo jouable en local confirmés
Dans le même message, Shaun Rivera révèle qu'Akali et Senna vont prochainement faire leurs débuts dans 2XKO. Les plus curieux peuvent déjà avoir un aperçu du gameplay des deux championnes à travers de courts extraits de gameplay
. Aucune date d'arrivée en jeu n'a encore été dévoilée, mais les équipes tiendront les joueurs informés le moment venu.
Enfin, il est précisé que le mode Duo, déjà jouable en ligne, sera prochainement décliné en version locale,
permettant à deux joueurs de faire équipe en coopération sur le même canapé. Riot Games ne compte donc pas abandonner 2XKO pour le moment, mais il reste à voir si la communauté sera réceptive à ces futurs ajouts.
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