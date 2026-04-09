2XKO dévoile une feuille de route bien remplie pour rassurer les joueurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 09 avril 2026 à 12h17
Que les amateurs de 2XKO se rassurent : le titre est loin d'être abandonné par Riot Games. D'ailleurs, il vous prépare des nouveautés en pagaille.
2XKO dévoile une feuille de route bien remplie pour rassurer les joueurs
Attendu pendant plusieurs années par les amateurs de jeux de combat, 2XKO n'a pas connu le meilleur des démarrages. Proposant un choix de personnages assez limité et victime d'une importante réduction de l'équipe de développement, l'avenir du titre semblait compromis. Mais en février dernier, Riot Games déclarait que les développeurs de Radiant Entertainment « travaillaient d'arrache-pied » sur 2XKO. 

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D'ailleurs, cette affirmation a pris la forme d'une grosse feuille de route pour l'année 2026 publiée le 8 avril. Le programme s'annonce très chargé avec l'arrivée de thèmes très populaires dans League of Legends, de nouvelles arènes et surtout 4 nouveaux personnages jouables.

Le programme des prochains mois très prometteur pour 2XKO

2xko-gameplay
La feuille de route en question inclut déjà quelques éléments lancés lors du premier trimestre, à l'image des versions consoles du titre ou de l'arrivée d'Akali, prévue pour avril. Cependant, les détails les plus intéressants arriveront dans les prochains mois. 

Parmi les détails les plus intéressants pour les joueurs, notons l'ajout du mode duo en local ainsi que le Duo Finder, un potentiel outil pour trouver un partenaire de jeu en ligne. Du côté des éléments cosmétiques, des skins Fleur Spirituelle et estivaux sont déjà confirmés, tout comme deux événements thématiques liés à ces derniers.

2xko-roadmap-2026
Pour varier les décors de vos affrontements, vous pourrez également défier les joueurs dans la nouvelle arène Lune de Sang et une autre encore non annoncée. Si d'autres détails seront dévoilés dans les prochains mois, 2XKO compte bien étoffer son roster cette année avec de nouveaux héros issus de Runeterra. 

Senna et 3 autres personnages ajoutés au titre en 2026

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La feuille de route précise qu'après Akali, le prochain personnage jouable ajouté sera Senna. Cependant, trois rectangles noirs accompagnés des mots Champ 4, Champ 5 et Champ 6 sont bien visibles sur la droite de l'image. Aucun nom n'a encore été partagé, mais les spéculations de la communauté risquent de se multiplier sur les réseaux sociaux. 

Cependant, il est précisé sur la feuille de route que ces ajouts peuvent être sujets à modification et les dates de lancement sont susceptibles de changer. Néanmoins, les adeptes du titre ne manqueront pas de nouveautés dans les prochains mois. 

Rappelons que 2XKO est un titre gratuit jouable sur PC, sur PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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