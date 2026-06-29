2XKO confirme que deux championnes appréciées des joueurs arrivent

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 juin 2026 à 17h55
À l'heure actuelle, 2XKO ne compte que 15 personnages jouables. Mais deux grands noms de la Faille de l'Invocateur vont étoffer cette liste, dont une demoiselle avec une impressionnante collection de skins dans League of Legends.
2XKO confirme que deux championnes appréciées des joueurs arrivent

Le dernier week-end de juin a été marqué par l'EVO 2026, l'un des plus grands événements consacrés au jeu de combat. Lors de cette édition 2026, les joueurs ont pu se défier sur une multitude de titres, dont le très récent 2XKO. Profitant de cette occasion, Riot a marqué le coup en diffusant un trailer de révélation. La vidéo frappe fort en annonçant l'arrivée dans les prochains mois non pas d'un, mais de 2 nouveaux personnages jouables. 

Lux et Samira bientôt prêtes à se battre 

samira-annonce

Le trailer montre tout d'abord Senna débarquant au cœur d'un bâtiment de Demacia. Mais très rapidement, un éclat magique apparait, révélant la Dame de Lumière. Lux, personnage très populaire dans League of Legends, prépare donc son arrivée dans le monde de 2XKO. Très vite, Lux montre ses talents en enchaînant les coups face à un Darius impuissant. 

Mais alors que la vidéo présente un récapitulatif des champions ajoutés au cours de l'année 2026, la sixième case reste grise. Cependant, trois impacts de balle et une entrée fracassante viennent annoncer en fanfare l'arrivée de la Rose du Désert : Samira.

Quand ces deux combattantes arriveront-elles dans 2XKO ? 

lux-attaque

Si le trailer de révélation confirme que la liste des combattants sera étoffée, deux détails ont interloqué les joueurs. Le premier est qu'aucune séquence de gameplay détaillée n'a été montrée. Toutefois, la description de la vidéo en question indique que les trailers de gameplay seront mis en ligne plus tard dans l'année. Cela permet à Riot de garder une communication régulière et ainsi maintenir la flamme de la communauté jusqu'au lancement de chaque personnage. 

Miniature vidéo

Mais le deuxième détail est l'absence de date pour les arrivées de Lux et de Samira dans le roster de 2XKO. Là encore, Riot a voulu se montrer rassurant en précisant que les deux demoiselles feraient leurs débuts avant la fin de l'année 2026. Mais aucune fenêtre n'est évoquée.

Il est précisé que Lux sera présentée dans le courant de l'automne, suggérant que la magicienne de Demacia arrivera peut-être avant Samira. En attendant, rappelons que XKO est jouable gratuitement sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Riot explique pourquoi 2XKO, son jeu de combat, n'était pas viable
2XKO 02 octobre 2026

Riot explique pourquoi 2XKO, son jeu de combat, n'était pas viable

Le jeu de combat 2XKO de Riot Games a mis fin à son développement il y a quelques semaines. Marc Merrill, co-fondateur du studio, révèle que le titre nécessitait des millions de joueurs mensuels pour survivre. Une sortie tardive face à Street Fighter 6 et des problèmes de direction expliquent cet échec.
2XKO : Le créateur de League of Legends refuse de qualifier l'échec de son jeu de combat d'erreur
2XKO 07 septembre 2026

2XKO : Le créateur de League of Legends refuse de qualifier l'échec de son jeu de combat d'erreur

Marc Merrill, cofondateur de Riot Games, est revenu sur la fin de développement du jeu de combat basé sur l'univers de League of Legends. Loin d'y voir un échec cuisant, il défend une prise de risque nécessaire dans une industrie toujours plus concurrentielle et saturée de contenus.
2XKO : Sans surprise, Riot met fin au développement de son jeu de combat
2XKO 21 août 2026

2XKO : Sans surprise, Riot met fin au développement de son jeu de combat

Coup dur pour les amateurs de jeux de combat. Riot Games vient d'annoncer la fin du développement actif de 2XKO, son titre gratuit basé sur l'univers de League of Legends. Faute de joueurs réguliers, le jeu recevra ses ultimes mises à jour d'ici la fin de l'année 2026.

commentaire (0)