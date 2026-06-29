2XKO confirme que deux championnes appréciées des joueurs arrivent

À l'heure actuelle, 2XKO ne compte que 15 personnages jouables. Mais deux grands noms de la Faille de l'Invocateur vont étoffer cette liste, dont une demoiselle avec une impressionnante collection de skins dans League of Legends.

Le dernier week-end de juin a été marqué par l'EVO 2026, l'un des plus grands événements consacrés au jeu de combat. Lors de cette édition 2026, les joueurs ont pu se défier sur une multitude de titres, dont le très récent 2XKO. Profitant de cette occasion, Riot a marqué le coup en diffusant un trailer de révélation. La vidéo frappe fort en annonçant l'arrivée dans les prochains mois non pas d'un, mais de 2 nouveaux personnages jouables.

Lux et Samira bientôt prêtes à se battre

Le trailer montre tout d'abord Senna débarquant au cœur d'un bâtiment de Demacia. Mais très rapidement, un éclat magique apparait, révélant la Dame de Lumière. Lux, personnage très populaire dans League of Legends, prépare donc son arrivée dans le monde de 2XKO. Très vite, Lux montre ses talents en enchaînant les coups face à un Darius impuissant.

Mais alors que la vidéo présente un récapitulatif des champions ajoutés au cours de l'année 2026, la sixième case reste grise. Cependant, trois impacts de balle et une entrée fracassante viennent annoncer en fanfare l'arrivée de la Rose du Désert : Samira.

Quand ces deux combattantes arriveront-elles dans 2XKO ?

Si le trailer de révélation confirme que la liste des combattants sera étoffée, deux détails ont interloqué les joueurs. Le premier est qu'aucune séquence de gameplay détaillée n'a été montrée. Toutefois, la description de la vidéo en question indique que les trailers de gameplay seront mis en ligne plus tard dans l'année. Cela permet à Riot de garder une communication régulière et ainsi maintenir la flamme de la communauté jusqu'au lancement de chaque personnage.

Mais le deuxième détail est l'absence de date pour les arrivées de Lux et de Samira dans le roster de 2XKO. Là encore, Riot a voulu se montrer rassurant en précisant que les deux demoiselles feraient leurs débuts avant la fin de l'année 2026. Mais aucune fenêtre n'est évoquée.

Il est précisé que Lux sera présentée dans le courant de l'automne, suggérant que la magicienne de Demacia arrivera peut-être avant Samira. En attendant, rappelons que XKO est jouable gratuitement sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.