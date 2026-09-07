2XKO : Le créateur de League of Legends refuse de qualifier l'échec de son jeu de combat d'erreur

Marc Merrill, cofondateur de Riot Games, est revenu sur la fin de développement du jeu de combat basé sur l'univers de League of Legends. Loin d'y voir un échec cuisant, il défend une prise de risque nécessaire dans une industrie toujours plus concurrentielle et saturée de contenus.

L'histoire de 2XKO, jeu de combat de Riot Games s'achève sur une note amère, mais ses créateurs refusent de baisser la tête. Alors que le développement du titre touche à sa fin cette année, Marc Merrill, coprésident et cofondateur du studio derrière League of Legends, a profité d'une prise de parole publique pour défendre la vision de ses équipes. Dans un marché dominé par des mastodontes bien installés, imposer une nouvelle licence relève du parcours du combattant, même pour un géant de l'industrie.

Une prise de risque assumée face à un marché impitoyable

Lors d'une récente entrevue accordée à Greg Miller lors de la PAX West, Marc Merrill a été invité à revenir sur les deux décennies de son entreprise et sur la manière dont il définissait ses erreurs. Interrogé spécifiquement sur le sort de 2XKO, le dirigeant a été catégorique.

Je ne qualifierais pas ce projet d'erreur.

Il a tenu à rappeler la genèse du projet, née de la rencontre avec Tom et Tony Cannon, les fondateurs du célèbre tournoi EVO. Selon lui, la volonté première était de servir la communauté des jeux de combat. L'idée était de proposer un modèle économique gratuit tout en exploitant la puissance de la marque League of Legends pour attirer un public large. Le titre se voulait magnifique et novateur, notamment grâce à son système de combat en équipe.









Cependant, le cofondateur reconnaît les immenses difficultés liées au modèle du jeu en tant que service aujourd'hui. Il souligne qu'à moins de proposer une expérience absolument incroyable, il est extrêmement complexe de se démarquer.

Vous évoluez dans un monde ultra compétitif où plus de vingt mille jeux sortent chaque année sur Steam, sans parler de la quantité infinie de contenus sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo.

Greg Miller a alors souligné que la compétition ne se limitait plus aux autres jeux vidéo, ce que Marc Merrill a immédiatement approuvé, précisant que la véritable bataille se joue désormais sur l'attention et le temps libre des joueurs.

L'avenir de Riot Games et les leçons tirées

Malgré l'arrêt imminent du développement, Riot Games a pris la décision de rembourser les joueurs tout en maintenant les serveurs actifs. Cette démarche vise à honorer le travail acharné des développeurs et des frères Cannon, dont l'intention a toujours été de s'investir sincèrement dans la communauté des jeux de combat.

Marc Merrill s'est voulu rassurant quant à l'avenir du studio. Il affirme que cet arrêt ne freinera en rien les ambitions de l'entreprise.

Nous n'allons pas réussir à tous les coups, nous n'allons pas tout faire parfaitement, mais cela ne signifie pas que nous ne sommes pas fiers de notre travail et que nous n'allons pas continuer à prendre de gros risques.

Cette analyse fait écho aux récents bouleversements de l'industrie, où même des projets très prometteurs peinent à capter l'attention face au flux constant de nouveautés. Si un titre comme VALORANT a su profiter d'un contexte de lancement idéal, le jeu de combat de Riot Games a souffert d'un cycle de développement trop long pour un public de niche.

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L'expérience servira assurément de leçon pour les futures productions du studio, et notamment le MMO qui est toujours en production du côté de Riot.