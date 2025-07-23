2XKO annonce une bêta fermée, et un nouveau personnage

Après six ans d'un développement discret, Riot Games confirme enfin la bêta fermée de 2XKO, son très attendu jeu de combat en équipe dans l'univers de League of Legends. En prime, Vi, figure emblématique de LoL et Arcane, rejoint officiellement le casting jouable.
Après différentes alpha ces derniers mois, le jeu de combat de Riot Games, 2XKO
, s'apprête à passer à la vitesse supérieure. Une bêta fermée, accessible à un peu plus de monde, va être disponible d'ici quelques semaines. De quoi récolter plus d'informations et proposer une expérience un peu plus complète aux testeurs, avant de potentiellement en dévoiler davantage, avec une date de sortie.
La bêta fermée de 2XKO dès septembre sur PC
La date est fixée : la bêta fermée de 2XKO débutera le 9 septembre 2025 sur PC
. Destinée aux amateurs de jeux de combat du monde entier, cette phase de test se poursuivra en continu jusqu'au lancement officiel du titre, un peu comme le studio l'avait fait pour VALORANT
.
Riot précise également que la bêta arrivera plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series
, avec une progression entièrement synchronisée entre les différentes plateformes. Ainsi, les joueurs pourront commencer leur aventure sur PC et poursuivre sur leur console favorite sans perdre ni progression, ni inventaire.
Accès garanti pour les anciens testeurs, inscriptions ouvertes pour les nouveaux
Tous les joueurs ayant déjà participé aux sessions précédentes (Alpha Lab 1 et/ou 2)
bénéficieront automatiquement d'un accès à cette nouvelle bêta. Pour les nouveaux combattants intéressés, Riot Games a ouvert les inscriptions sur une page dédiée
.
Vi rejoint officiellement l'arène lors de l'EVO Las Vegas
À l'occasion de l'EVO Las Vegas
, qui se tiendra du 1er au 3 août 2025
, Riot dévoilera un nouveau Champion jouable pour 2XKO : l'incontournable Vi
. Déjà très appréciée des fans grâce à son rôle central dans League of Legends et Arcane
, Vi sera disponible en exclusivité sur le stand Riot à l'EVO, avant d'être accessible dans la bêta fermée dès septembre.
« La bêta fermée marque le début d'une nouvelle étape où 2XKO sera accessible en permanence aux joueurs
», déclare Tom Cannon, producteur exécutif chez Riot Games. Cette étape majeure permettra notamment à Riot de stabiliser et perfectionner les systèmes internes du jeu avant un lancement global
.
2XKO, un jeu de combat en équipe ambitieux et accessible
Pour rappel, 2XKO est un jeu de combat 2 contre 2
, plongeant les joueurs au cœur de l'univers riche de League of Legends
. Le titre vise autant les vétérans du genre que les nouveaux venus, grâce à des mécaniques innovantes pensées pour satisfaire toute la communauté du versus fighting. Avec l'annonce de la bêta fermée et l'arrivée de Vi
, Riot confirme son ambition de proposer une expérience compétitive, accessible et dynamique.
Pour le moment, aucune date de sortie n'a été confirmée. Mais 2XKO devrait débarquer en free-to-play fin 2025 ou début 2026, sur PC, PS5 et Xbox Series
.
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