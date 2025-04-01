2XKO proposera un roster de 10 personnages à son lancement

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 avril 2025 à 12h18
La liste des champions disponibles au lancement de 2XKO ne sera pas très longue, mais l'identité de 7 des personnages jouables est déjà connue.
2XKO proposera un roster de 10 personnages à son lancement
Riot Games s'apprête à lancer une seconde Alpha Lab pour son jeu de combat inspiré de l'univers de LoL, 2XKO. Les nouveautés prévues pour cette seconde phase de tests ont été présentées en mars 2025, et les changements seront nombreux. Vous pourrez en effet bénéficier d'un mode classé, de mises à jour de gameplay mais aussi de deux fusions inédites. Le développeur avait profité de cette annonce pour confirmer l'arrivée de Jinx sur le jeu, et Shaun Rivera a apporté quelques précisions concernant les personnages jouables au lancement de 2XKO.

2XKO ne comportera que 10 personnages à sa sortie

À la suite de la présentation des nouveautés à venir avec la seconde Alpha Lab de 2XKO, Shaun Rivera, à la tête du projet, a répondu à quelques questions par le biais du Discord officiel du jeu. Le sujet des personnages jouables qui constitueront le roster de lancement a été évoqué, et nous savons aujourd'hui qu'il n'en comportera que 10.
Nous aurons 10 champions jouables au lancement. Nous savons que c'est moins que prévu, mais face à un compromis entre inclure encore plus de champions et retarder la sortie plutôt que de les mettre en jeu plus tôt, nous sommes ravis de cette dernière option. Nous pensons également que découvrir ces champions en solo ou en duo via différents modes de jeu offre de nombreuses possibilités d'apprentissage dès le début. Étant un jeu service, il ne fera que s'améliorer grâce aux sorties de nouveaux champions et aux mises à jour de gameplay.
Parmi les champions connus, nous retrouvons Illaoi, Ekko, Darius, Yasuo, Ahri, Braum et Jinx. L'identité des 3 manquant à l'appel n'a pas encore été divulguée.

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Certaines rumeurs rapportent que Katarina pourrait être de la partie, puisqu'elle existerait déjà sous une forme de modèle, utile à expérimenter des mécaniques ou des coups spéciaux. La révélation des 3 personnages pourrait avoir lieu en août prochain, au cours de l'événement Evo, qui avait permis au développeur de dévoiler la venue de Yasuo et Braum.

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Même si 10 personnages peut paraître peu en comparaison à d'autres jeux, la mécanique des fusions devrait garantir un certain renouveau, d'autant que des unités supplémentaires seront ajoutées quoiqu'il arrive au fil du temps et des mises à jour. De plus, il était plus important pour le développeur de privilégier une sortie rapide de 2XKO plutôt qu'un roster de grande envergure. Il est vrai que certains pourront être déçus d'apprendre cette nouvelle au regard de la longue liste de champions disponibles sur LoL, mais ne désespérez pas de voir un jour votre préféré être intégré à 2XKO : Shaun Rivera avait précisé en août 2024 que tous les personnages de LoL pourraient potentiellement prendre vie sur le jeu de combat.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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