2XKO : La liste complète des trophées et des succès

2XKO possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour obtenir le 100 % ou bien Platine du jeu de combat de Riot Games. Voici la liste complète.

Liste des trophées et succès de 2XKO

Intitulé trophée/succès Description Début de série Gagnez 1 partie dans un lobby avec matchmaking Ça passe ou ça casse Utiliser 5 ultimes dans un lobby avec matchmaking Les ultimes, c'est la vie ! Utilisez 100 ultimes dans un lobby avec matchmaking C'est que l'échauffement Réussissez un KO parfait dans un lobby avec matchmaking C'était moins une Utilisez 25 interruptions dans un lobby avec matchmaking Deux de moins, aucun survivant Réussissez un double KO dans un lobby avec matchmaking Même pas une égratignure Gagnez 50 manches avec les deux champions en vie dans un lobby avec matchmaking Dernier survivant Gagnez 50 manches avec un seul champion en vie dans un lobby avec matchmaking Travail d'équipe Utilisez une assistance 50 fois dans un lobby avec matchmaking Expert de la douleur Gagnez 10 niveaux de Maîtrise au total Ceinture noire, peur de rien Gagnez 25 niveaux de Maîtrise au total « Détournez le regard, misérables mortels » Gagnez 50 niveaux de Maîtrise au total Vie privée Jouez 10 parties dans un lobby privé Nouvel espoir Obtenez un rang pour la première fois Le goût de la victoire Gagnez 50 parties classées Les cours sont finis Apprenez les bases Il faut bien commencer quelque part Gagnez 1 round dans un lobby avec matchmaking

Disponible depuis la fin du mois de janvier 2026 sur consoles et depuis octobre 2025 sur PC,dispose, comme tous les autres jeux, de divers. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent, d'ailleurs, empocher le 100 % ou bien Platine du jeu de combat de Riot Games doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. Ci-dessous, nous vous dévoilonsAfin d'obtenir le 100 % ou bien Platine, baptisé « Je ne voudrais pas me battre contre moi-même », de, la communauté doit réaliser des actions bien précises, et ce, sur de nombreux matchs. Mais, sans plus attendre, voiciRappelons, pour conclure, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu de combat de Riot Games est free-to-play, soit gratuit.