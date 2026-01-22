2XKO : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 janvier 2026 à 15h22
2XKO possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour obtenir le 100 % ou bien Platine du jeu de combat de Riot Games. Voici la liste complète.
2XKO : La liste complète des trophées et des succès
Disponible depuis la fin du mois de janvier 2026 sur consoles et depuis octobre 2025 sur PC, 2XKO dispose, comme tous les autres jeux, de divers trophées et succès. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent, d'ailleurs, empocher le 100 % ou bien Platine du jeu de combat de Riot Games doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. Ci-dessous, nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès de 2XKO.

Liste des trophées et succès de 2XKO

2xko-personnages
Afin d'obtenir le 100 % ou bien Platine, baptisé « Je ne voudrais pas me battre contre moi-même », de 2XKO, la communauté doit réaliser des actions bien précises, et ce, sur de nombreux matchs. Mais, sans plus attendre, voici la liste des trophées et succès de 2XKO

Intitulé trophée/succès Description
Début de série Gagnez 1 partie dans un lobby avec matchmaking
Ça passe ou ça casse Utiliser 5 ultimes dans un lobby avec matchmaking
Les ultimes, c'est la vie !  Utilisez 100 ultimes dans un lobby avec matchmaking
C'est que l'échauffement Réussissez un KO parfait dans un lobby avec matchmaking
C'était moins une Utilisez 25 interruptions dans un lobby avec matchmaking
Deux de moins, aucun survivant Réussissez un double KO dans un lobby avec matchmaking
Même pas une égratignure Gagnez 50 manches avec les deux champions en vie dans un lobby avec matchmaking
Dernier survivant Gagnez 50 manches avec un seul champion en vie dans un lobby avec matchmaking
Travail d'équipe Utilisez une assistance 50 fois dans un lobby avec matchmaking
Expert de la douleur Gagnez 10 niveaux de Maîtrise au total
Ceinture noire, peur de rien Gagnez 25 niveaux de Maîtrise au total
« Détournez le regard, misérables mortels » Gagnez 50 niveaux de Maîtrise au total
Vie privée Jouez 10 parties dans un lobby privé
Nouvel espoir Obtenez un rang pour la première fois
Le goût de la victoire Gagnez 50 parties classées
Les cours sont finis Apprenez les bases
Il faut bien commencer quelque part Gagnez 1 round dans un lobby avec matchmaking

Miniature vidéo

Rappelons, pour conclure, que 2XKO est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu de combat de Riot Games est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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