1666: Amsterdam a bien failli ne jamais voir le jour à cause de Microsoft

Panache Digital Games vient de dévoiler de nouvelles images pour 1666 Amsterdam, un jeu d'action narratif très attendu. Si l'univers sombre et envoûtant du titre promet une expérience unique, le projet revient de loin après avoir été discrètement abandonné par Xbox en cours de développement.

Après un retour marqué à l'occasion du Summer Game Fest, mettant fin à des années de silence, Panache Digital Games a offert un nouvel aperçu captivant de 1666: Amsterdam. Ce jeu d'action et d'aventure narratif, dirigé par le créateur original de la franchise Assassin's Creed, plonge les joueurs dans une atmosphère de dark fantasy particulièrement intrigante. La dernière bande-annonce met en lumière les mécaniques de jeu et l'histoire qui animeront cette aventure singulière, tout en rappelant le parcours chaotique de son développement.

Un univers sombre et une héroïne aux multiples facettes

Le nouveau trailer dévoile plus en détail le personnage de Noa Brooklyn, une Collectrice élevée par la tribu des Zaindaris. Sa mission principale consiste à repousser des forces malveillantes au service d'entités énigmatiques connues sous le nom d'Originaux. Ces êtres puissants possèdent la capacité d'octroyer ou de retirer des pouvoirs aux membres de la tribu, ce qui promet des affrontements intenses et des dilemmes majeurs pour l'équilibre de ce monde.

Pour accomplir sa quête, Noa ne sera pas seule. Elle est accompagnée d'un félin avec lequel elle forme un duo appelé l'Union. Fait intéressant, les joueurs auront la possibilité de se transformer en chat pour explorer l'environnement, une mécanique qui suscite déjà une grande curiosité. Le studio promet une expérience fluide et organique, loin des démonstrations artificielles.

Le retrait inattendu de XBOX

Si le titre s'annonce prometteur, son histoire en coulisses est tout aussi fascinante. Selon le journaliste Stephen Totilo, 1666: Amsterdam devait initialement être édité par XBOX. Cependant, Microsoft a fini par couper les vivres au projet. Cette décision s'inscrit dans une période de restructuration plus large chez le constructeur américain, qui a également affecté d'autres studios de renom, comme IO Interactive.

Mais à la suite de ce revirement de situation, Panache Digital Games a fait le choix de l'auto-édition pour mener son projet à terme. Le directeur créatif Patrice Désilets a tenu à souligner l'engagement sans faille de ses équipes basées à Montréal.

Pendant les six dernières années, nous nous sommes concentrés sur une seule chose avant tout : le jeu lui-même. Pas de fausses séquences, pas de tranches verticales, juste une expérience jouable qui évolue version après version, jour après jour.

Aujourd'hui, le studio compte près de 70 développeurs dévoués à la concrétisation de cette vision. Les joueurs curieux de découvrir cet univers sombre et mystérieux n'ont d'ailleurs pas besoin de patienter jusqu'à la sortie finale. Un prologue jouable est d'ores et déjà disponible gratuitement sur PC via Steam et l'Epic Games Store, permettant de se forger un premier avis sur les aventures de Noa Brooklyn et de son compagnon félin.

Aucune date n'a été donnée concernant la version complète de 1666: Amsterdam.