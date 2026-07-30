1666: Amsterdam nous en dit plus sur ses deux protagonistes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 juillet 2026 à 10h21
Panache Digital Games lève le voile sur les protagonistes de 1666: Amsterdam. Dans une nouvelle vidéo de gameplay, le studio présente Noa et Aaron, un duo atypique lié à travers les siècles. Une aventure mystique qui promet de bouleverser les codes du jeu d'action-aventure.
1666: Amsterdam nous en dit plus sur ses deux protagonistes

L'attente autour du nouveau projet de Patrice Désilets continue de grimper. Panache Digital Games vient tout juste de diffuser la deuxième vidéo de gameplay de son titre aussi mystérieux qu'attendu, 1666: Amsterdam. Cette séquence inédite se concentre sur les fondations narratives du jeu, et plus particulièrement sur les deux héros qui porteront cette aventure historique et mystique. Loin des sentiers battus, le directeur créatif semble vouloir proposer une expérience singulière, où le voyage dans le temps se mêle à la magie noire et aux complots ancestraux.

Deux âmes liées à travers les siècles

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Le cœur de cette nouvelle présentation réside dans l'introduction détaillée de Noa et Aaron. La première est la digne héritière d'une ancienne lignée connue sous le nom de Zaindaris. Sa mission principale consiste à traquer des entités mystérieuses appelées les Originaux. Mais elle ne sera pas seule dans cette quête périlleuse. Elle est accompagnée par Aaron, un personnage au destin pour le moins tragique. Ce dernier a été mystérieusement propulsé trois cents ans dans le passé et se retrouve prisonnier du corps d'un chat. Ce postulat narratif fort promet des interactions uniques entre une chasseresse implacable et un félin doué d'une conscience humaine.

Ensemble, ils devront faire front commun pour percer à jour des vérités profondément enfouies et affronter une force ancestrale capable de détruire l'équilibre même du monde. La vidéo met en évidence la synergie obligatoire entre ces deux êtres que tout oppose, mais que le destin a choisi de lier de manière indéfectible.

Miniature vidéo

Un arsenal mystique au service de l'exploration

Au-delà de l'histoire, ce nouvel aperçu s'attarde sur les mécaniques de jeu qui façonneront le parcours de Noa. En tant que Collecteur, la jeune femme dispose d'outils spécifiques et de pouvoirs mystiques redoutables. Si les détails précis de cet arsenal restent encore nimbés de mystère, les séquences dévoilées laissent entrevoir une approche tactique et magique des affrontements, ainsi que des phases d'exploration enrichies par les capacités félines d'Aaron.

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Aaron, le second protagoniste.

La ville d'Amsterdam, véritable troisième personnage de cette épopée, semble regorger de secrets. Façonnée par le pouvoir et la mémoire, elle offrira un terrain de jeu vertical et complexe, digne des précédentes productions de Patrice Désilets.

Il ne reste plus qu'à patienter pour découvrir comment ces éléments s'imbriqueront manette en main. Une chose est sûre, 1666: Amsterdam s'annonce comme une œuvre majeure pour Panache Digital Games, mêlant habilement héritage historique et fantastique débridé. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été dévoilée, mais une démo est disponible sur Steam.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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Treize ans après ses premières mentions, le mystérieux projet de Patrice Désilets refait surface. Panache Digital Games a profité du Summer Game Fest pour dévoiler officiellement son jeu d'action-aventure narratif, proposant au passage un prologue gratuit pour patienter jusqu'à son accès anticipé prévu sur PC.

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