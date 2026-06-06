1666: Amsterdam refait enfin parler de lui, alors que tout le monde l'avait oublié

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 juin 2026 à 08h30
Treize ans après ses premières mentions, le mystérieux projet de Patrice Désilets refait surface. Panache Digital Games a profité du Summer Game Fest pour dévoiler officiellement son jeu d'action-aventure narratif, proposant au passage un prologue gratuit pour patienter jusqu'à son accès anticipé prévu sur PC.
1666: Amsterdam refait enfin parler de lui, alors que tout le monde l'avait oublié

Évoqué plusieurs fois par le passé, le projet dirigé par l'ancien directeur créatif de la saga Assassin's Creed en a dit plus sur 1666: Amsterdam. Un jeu d'action-aventure narratif développé par Panache Digital.

Une arlésienne qui prend enfin vie

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Depuis les premiers murmures en 2012, beaucoup pensaient que le concept avait été abandonné. Pourtant, le créateur de renom et son studio montréalais Panache Digital Games travaillaient dans l'ombre. Le voile est désormais levé sur cette aventure à la troisième personne qui plonge les joueurs dans un univers de dark fantasy particulièrement singulier.

L'histoire nous transporte à travers trois époques distinctes, à savoir 1666, 1999 et le présent. Tout commence en 1333, date à laquelle de sombres contrats ont été scellés avec des entités mystérieuses nommées les Originaux. Ces créatures vivent depuis des siècles parmi les habitants de la ville, accumulant un pouvoir qui doit désormais être remboursé.

Un univers narratif sombre et complexe

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Le joueur incarnera Noa Brooklyn, une jeune femme élevée par la faction des Zaindaris pour devenir une Perceptrice. Son destin croise celui de Aaron, un personnage arraché à l'année 1999 qui perçoit désormais le monde à travers le regard d'un félin. Cette trame temporelle fragmentée promet de révéler progressivement les pièces d'un puzzle complexe où chaque époque apporte son lot de réponses et de nouveaux mystères.

Pour permettre aux curieux de plonger immédiatement dans cette atmosphère singulière, les développeurs ont mis en ligne un prologue gratuit. Accessible dès aujourd'hui sur les plateformes Steam et Epic Games Store, cette expérience d'une trentaine de minutes fonctionne comme une introduction autonome. Elle permet de se familiariser avec les mécaniques de jeu, les protagonistes et l'ambiance occulte qui imprègne l'œuvre.

Miniature vidéo

Le directeur créatif du studio s'est exprimé avec beaucoup d'émotion lors de cette annonce très attendue par la communauté. Il a tenu à souligner l'approche authentique adoptée par son équipe de 70 personnes basée à Montréal.

Cela fait longtemps que nous y travaillons, et je ne pourrais pas être plus fier de notre équipe de près de soixante-dix talentueux développeurs. Au cours des six dernières années, nous nous sommes concentrés sur une seule chose avant tout le jeu lui-même. Pas de fausses images, pas de tranches verticales, juste une expérience jouable qui évolue jour après jour.

Il ajoute que ce prologue n'est qu'un amuse-bouche avant un repas beaucoup plus copieux. Le jeu complet est attendu en accès anticipé sur PC pour cette année. 

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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