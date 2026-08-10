1666: Amsterdam dévoile une date de sortie toute proche

Le mystérieux projet de Patrice Désilets vient de nous dévoiler sa date de sortie, après avoir amorcé son retour il y a quelques semaines. Mêlant sorcellerie, enquêtes temporelles et mécaniques félines, cette aventure ambitieuse s'apprête à se révéler aux joueurs.

Annoncé il y a plus de sept ans, 1666: Amsterdam, le projet de l'un des créateurs de la licence Assassin's Creed, aura mis très longtemps avant de se remontrer, jusqu'en juin dernier. Après différentes bandes-annonces et des informations concernant le jeu, Panache Digital est fier de révéler la date de sortie en accès anticipé, dans quelques jours seulement.

Une sortie en accès anticipé imminente pour le 25 août

C'est désormais officiel, l'attente touche à sa fin. Panache Digital Games a confirmé que le titre sera disponible en accès anticipé dès le 25 août prochain sur PC, via Steam et l'Epic Games Store, au tarif de 29,99 euros.

Patrice Désilets, le créateur historique de la franchise Assassin's Creed, a précisé que cette version initiale proposera environ dix heures de jeu. Ce contenu représente un peu moins de la moitié de l'expérience finale envisagée par le studio. Bien que la durée de cet accès anticipé reste flexible, l'équipe de développement semble à l'écoute des retours de la communauté pour ajuster le tir si nécessaire.















Un gameplay temporel entre sorcellerie et discrétion

Le studio a profité de cette annonce pour dévoiler une nouvelle séquence de jeu détaillant les mécaniques principales. L'aventure propose d'incarner Noa, une sorcière évoluant en 1666, ainsi qu'Aaron, un citoyen ordinaire des années 1999. Leurs destins sont intimement liés par une magie singulière : Aaron devient le familier félin de Noa dans le passé, tandis que Noa prend la forme du chat d'Aaron à la fin du vingtième siècle. Un descendant moderne vient compléter cette trame narrative complexe.

La vidéo met particulièrement en lumière l'importance du cycle jour-nuit. En pleine journée, la magie de Noa est mal perçue par les habitants d'Amsterdam. Les joueurs devront alors privilégier l'enquête et la discrétion, notamment en utilisant la forme féline d'Aaron pour se faufiler dans des endroits inaccessibles. La nuit, lors des Esbats, l'action prend le dessus. Noa peut déchaîner ses pouvoirs mystiques pour affronter les mystérieux Originaux. Les découvertes faites de jour influenceront directement les rencontres et les possibilités d'artisanat une fois la nuit tombée.

Malgré un univers visuel fascinant et des idées originales, cette sortie soulève quelques craintes. La démo jouable, bien que prometteuse, souffrait de problèmes de performances et d'un doublage manquant de finition. De plus, l'utilisation d'intelligences artificielles pour certains éléments artistiques a déjà fait grincer des dents.

Le choix de l'accès anticipé pour un jeu narratif en solo est également débattu. Contrairement aux titres multijoueurs qui s'appuient sur leur communauté pour équilibrer l'expérience sur la durée, un jeu d'aventure risque de voir ses joueurs consommer le contenu disponible puis passer à autre chose sans jamais revenir pour la version finale, ce qui pourrait ne pas être bénéfique in fine.

Quoi qu'il en soit, 1666: Amsterdam sortira le 25 août sur PC, en accès anticipé.