1666: Amsterdam : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 août 2026 à 14h38
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit 1666: Amsterdam.
1666: Amsterdam : Les configurations PC

Développé ainsi qu'édité par Panache Digital Games, 1666: Amsterdam débarque en accès anticipé sur PC à la fin du mois d'août 2026. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner 1666: Amsterdam.

Configurations PC 1666: Amsterdam

1666-amsterdam-protagoniste

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de 1666: Amsterdam, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive pour la configuration minimale et la recommandée. D'après les informations partagées par les développeurs, les joueurs et les joueuses doivent également avoir 50 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de 1666: Amsterdam sur PC (les configurations peuvent évoluer à l'avenir car le titre sort d'abord en accès anticipé).

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de 1666: Amsterdam ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10 (64 bit) Windows 10 (64 bit)
Processeur Intel Core i7-10700K @ 3.8 GHz ou AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6 GHz Intel Core i7-12700K @ 3.8 GHz ou AMD Ryzen 7 7700 @ 3.8 GHz
Mémoire 16 Go de mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8 Go) ou AMD Radeon RX 6600 (8 Go) ou Intel Arc 580 NVIDIA GeForce RTX 3080Ti (12 Go) ou AMD Radeon RX 7700 (12 Go)
DirectX Version 12 Version 12
Stockage requis 50 Go d'espace disque disponible 50 Go d'espace disque disponible
Notes SSD requis SSD requis

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que 1666: Amsterdam doit débarquer en accès anticipé le 25 août 2026, et ce, sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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