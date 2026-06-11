1666: Amsterdam : Le studio s'excuse après la découverte d'un détail controversé

À peine annoncé et jouable via un prologue, 1666: Amsterdam est déjà dans la tourmente. L'œil aiguisé des joueurs a repéré un détail qui ne plait pas et qui pourrait coûter cher au studio.

Plus de 13 ans après sa première évocation, 1666: Amsterdam est officiellement apparu lors du Summer Game Fest. Disponible en accès anticipé plus tard dans l'année, le titre se dévoile déjà au travers d'un trailer mais aussi d'un prologue jouable gratuitement.

Toutefois, ce premier aperçu du jeu fait polémique à cause d'un détail controversé de plus en plus utilisé dans l'industrie vidéoludique. Rapidement, les commentaires à ce sujet se sont multipliés, poussant le studio Panache Digital Games à réagir.

Des éléments créés avec l'aide de l'intelligence artificielle repérés dans le prologue

En testant ce prologue, de nombreux joueurs ont eu des doutes en voyant certains éléments graphiques. Beaucoup ont alors soupçonné le studio d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour créer une partie de son contenu. Rappelons que ces dernières semaines, l'IA a été au cœur de nombreuses actualités comme le concours créé par Party Animals, qui a depuis été annulé à la demande des joueurs.

Mais les craintes des joueurs étaient fondées. Peu de temps après la publication des premières critiques, Panache Digital Games a publié un message sur son compte officiel X pour expliquer la situation.

Nous disposons d'une équipe dédiée d'une douzaine d'artistes talentueux et expérimentés. Avec eux, nous avons examiné les éléments en question et constaté que certaines versions préliminaires s'étaient effectivement retrouvées dans le prologue. Il s'agit notamment de portraits en jeu et d'éléments marketing externes.

L'accès anticipé et la version définitive de 1666: Amsterdam garantis sans « aucun élément généré par IA »

Par la suite, le studio s'excuse pour cette erreur en déclarant : « Nous reconnaissons cette négligence et présentons nos excuses pour la gêne occasionnée ». Les développeurs ont également précisé que le jeu (qu'il soit en accès anticipé ou dans sa forme finale) ne contiendra pas d'éléments générés par IA. Mais le mal est fait et il sera difficile de retrouver la confiance des joueurs.

A number of people have raised questions or concerns to us about whether assets in our marketing and game use generative AI.

We have a dedicated team of over a dozen talented and experienced artists. With them, we looked into the assets in question and found that there were… — Panache Digital Games (@PanacheDGames) June 9, 2026

Sachant qu'elle contient des éléments créés avec l'aide de l'intelligence artificielle, allez-vous tester la démo de 1666: Amsterdam ou la boycotter ? Partagez votre avis sur ce sujet dans les commentaires juste en dessous.