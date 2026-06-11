1666: Amsterdam : Le studio s'excuse après la découverte d'un détail controversé

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 juin 2026 à 11h38
À peine annoncé et jouable via un prologue, 1666: Amsterdam est déjà dans la tourmente. L'œil aiguisé des joueurs a repéré un détail qui ne plait pas et qui pourrait coûter cher au studio.
1666: Amsterdam : Le studio s'excuse après la découverte d'un détail controversé

Plus de 13 ans après sa première évocation, 1666: Amsterdam est officiellement apparu lors du Summer Game Fest. Disponible en accès anticipé plus tard dans l'année, le titre se dévoile déjà au travers d'un trailer mais aussi d'un prologue jouable gratuitement. 

À lire également

1666: Amsterdam refait enfin parler de lui, alors que tout le monde l'avait oublié

1666: Amsterdam refait enfin parler de lui, alors que tout le monde l'avait oublié

Toutefois, ce premier aperçu du jeu fait polémique à cause d'un détail controversé de plus en plus utilisé dans l'industrie vidéoludique. Rapidement, les commentaires à ce sujet se sont multipliés, poussant le studio Panache Digital Games à réagir. 

Des éléments créés avec l'aide de l'intelligence artificielle repérés dans le prologue

1666-amsterdam-ia-chat

En testant ce prologue, de nombreux joueurs ont eu des doutes en voyant certains éléments graphiques. Beaucoup ont alors soupçonné le studio d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour créer une partie de son contenu. Rappelons que ces dernières semaines, l'IA a été au cœur de nombreuses actualités comme le concours créé par Party Animals, qui a depuis été annulé à la demande des joueurs.

Mais les craintes des joueurs étaient fondées. Peu de temps après la publication des premières critiques, Panache Digital Games a publié un message sur son compte officiel X pour expliquer la situation

Nous disposons d'une équipe dédiée d'une douzaine d'artistes talentueux et expérimentés. Avec eux, nous avons examiné les éléments en question et constaté que certaines versions préliminaires s'étaient effectivement retrouvées dans le prologue. Il s'agit notamment de portraits en jeu et d'éléments marketing externes.

L'accès anticipé et la version définitive de 1666: Amsterdam garantis sans « aucun élément généré par IA »

1666-amsterdam-ia-exploration

Par la suite, le studio s'excuse pour cette erreur en déclarant : « Nous reconnaissons cette négligence et présentons nos excuses pour la gêne occasionnée ». Les développeurs ont également précisé que le jeu (qu'il soit en accès anticipé ou dans sa forme finale) ne contiendra pas d'éléments générés par IA. Mais le mal est fait et il sera difficile de retrouver la confiance des joueurs. 

Sachant qu'elle contient des éléments créés avec l'aide de l'intelligence artificielle, allez-vous tester la démo de 1666: Amsterdam ou la boycotter ? Partagez votre avis sur ce sujet dans les commentaires juste en dessous.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

1666: Amsterdam : Les configurations PC
1666: Amsterdam 18 août 2026

1666: Amsterdam : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit 1666: Amsterdam.
1666: Amsterdam dévoile une date de sortie toute proche
1666: Amsterdam 10 août 2026

1666: Amsterdam dévoile une date de sortie toute proche

Le mystérieux projet de Patrice Désilets vient de nous dévoiler sa date de sortie, après avoir amorcé son retour il y a quelques semaines. Mêlant sorcellerie, enquêtes temporelles et mécaniques félines, cette aventure ambitieuse s'apprête à se révéler aux joueurs.
1666: Amsterdam nous en dit plus sur ses deux protagonistes
1666: Amsterdam 30 juillet 2026

1666: Amsterdam nous en dit plus sur ses deux protagonistes

Panache Digital Games lève le voile sur les protagonistes de 1666: Amsterdam. Dans une nouvelle vidéo de gameplay, le studio présente Noa et Aaron, un duo atypique lié à travers les siècles. Une aventure mystique qui promet de bouleverser les codes du jeu d'action-aventure.

commentaire (0)