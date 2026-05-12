Le nouveau gameplay de 007 First Light sur PS5 Pro impressionne enfin avec ses 60 FPS

Après des premières images critiquées pour leur manque de fluidité, IO Interactive redresse la barre. Le studio vient de dévoiler une nouvelle séquence de gameplay de 007 First Light tournant sur PS5 Pro, confirmant au passage les performances attendues sur les consoles de salon actuelles.

L'année dernière, lors de sa révélation officielle, le jeu d'action-aventure d'IO Interactive avait subi les moqueries des joueurs. De nombreux spectateurs avaient ironisé sur le titre en le rebaptisant le jeu aux « 007 FPS », pointant du doigt une fréquence d'images particulièrement désastreuse. À quelques semaines du lancement officiel de 007 First Light, le studio danois a décidé de faire taire ces allégations en dévoilant une nouvelle vidéo de gameplay capturée directement sur PlayStation 5 Pro. Et le résultat semble enfin à la hauteur des attentes pour le célèbre agent secret britannique.

Une infiltration sous le signe de la fluidité

La séquence présentée n'est pas totalement inédite pour les joueurs qui suivent le développement de près. Il s'agit en réalité de la même mission d'infiltration dans un aéroport qui avait été montrée lors du précédent State of Play. James Bond tente d'y rattraper l'avion de l'agent 009, se fait repérer par la sécurité et doit se frayer un chemin en éliminant plusieurs hommes de main. Cependant, la forme a radicalement changé. IO Interactive prouve que son titre tourne désormais à 60 images par seconde sur la dernière console de Sony.

"007 FPS" they said back in September...👀 Pleased to showcase 007 FIRST LIGHT is running at 60 FPS on PS5 Pro.



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Outre cette fréquence d'images doublée par rapport aux premières présentations, les développeurs ont profité de cette prise de parole pour mettre en avant d'autres ajustements cruciaux. Le flou cinétique, souvent critiqué par les amateurs de jeux de tir, a été considérablement atténué pour offrir une lisibilité optimale de l'action. Les animations globales du célèbre espion et de ses adversaires ont également bénéficié d'un soin particulier, rendant les fusillades bien plus naturelles et nerveuses.

















Une interface repensée pour l'action

L'interface utilisateur n'a pas été oubliée dans cette série d'améliorations. La jauge liée à la mécanique de permis de tuer, qui s'active lorsque les affrontements deviennent inévitables, a été déplacée. Elle apparaît désormais discrètement en haut de l'écran, évitant ainsi d'obstruer la vision du joueur au cœur de l'action.

Quelles performances pour les autres machines ?

Si la PlayStation 5 Pro offre des conditions de jeu optimales, les possesseurs des consoles de base ne sont pas laissés pour compte. IO Interactive a tenu à clarifier la situation concernant les versions classiques de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X. Les joueurs auront le choix entre deux options d'affichage distinctes pour s'adapter à leurs préférences.

Nous confirmons que le mode Performance visera les 60 images par seconde, tandis que le mode Qualité privilégiera la résolution avec un verrouillage à 30 images par seconde.

Cette annonce rassure une grande partie de la communauté, prouvant que l'optimisation a été au cœur des priorités du studio ces derniers mois. Concernant la Nintendo Switch 2, nous devrions également avoir des performances respectables étant donné que cette version a justement été reportée de quelques semaines pour assurer son optimisation. Plus d'informations seront partagées dans les semaines à venir.

Pour rappel, 007 First Light sera disponible dès le 27 mai prochain sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer avec une réduction.