007 First Light n'offrira aucune démo avant sa sortie, et ne proposera qu'une seule fin

À moins de trois semaines de sa sortie, 007 First Light précise ses ambitions. Le studio IO Interactive confirme l'absence de démo jouable et assume une aventure narrative linéaire sans fins multiples, promettant de redéfinir les origines du célèbre agent secret britannique dans une campagne d'une vingtaine d'heures.

À quelques semaines seulement du lancement très attendu de 007 First Light, IO Interactive continue de dévoiler les contours de sa future superproduction. Lors d'une récente prise de parole en direct, les développeurs ont pris le temps de répondre aux nombreuses interrogations de la communauté. Si une bande-annonce inédite a récemment fait monter la pression, certaines annonces viennent préciser la nature exacte de cette nouvelle itération vidéoludique des aventures de James Bond. L'une des informations majeures concerne l'expérience narrative globale, qui prendra une direction bien spécifique, s'éloignant des standards actuels du jeu de rôle ou d'aventure à embranchements.

Une aventure narrative strictement linéaire

Ce nouveau titre ne proposera pas de fins multiples ni de choix scénaristiques capables de modifier l'issue de l'histoire. Les créateurs de la franchise Hitman ont fait le choix fort d'une narration dirigiste. L'objectif est de raconter les origines de l'agent secret avec une précision chirurgicale.

Il s'agit d'une expérience narrative. Le jeu possède une fin prédéterminée que nous tenons absolument à livrer.

Les joueurs devront donc se laisser guider par la vision des scénaristes. L'intrigue ne cherchera pas tant à conclure l'évolution psychologique du héros qu'à le placer sur une trajectoire fondatrice. L'impact de James Bond sur le MI6 et sur son entourage immédiat sera au cœur du récit. Cette fondation solide laisse d'ailleurs la porte grande ouverte à d'éventuelles suites qui viendraient creuser davantage la personnalité du célèbre espion, une option que les développeurs n'écartent absolument pas.

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Pas de démo au programme

Face à l'impatience des fans, beaucoup espéraient pouvoir poser les mains sur le jeu en avance via une version d'essai. IO Interactive a douché ces espoirs en confirmant qu'aucune démo n'était prévue.

Malheureusement, nous n'avons aucun plan pour une démo.

Une décision compréhensible alors que toutes les ressources du studio sont actuellement mobilisées pour peaufiner la version finale du titre. Les joueurs devront donc patienter jusqu'à la sortie officielle pour découvrir cette campagne estimée à environ vingt heures de jeu pour un utilisateur moyen.

















Autre détail technique d'importance soulevé lors de cette présentation, les joueurs souhaitant profiter de l'histoire en mode hors ligne devront impérativement télécharger une mise à jour le jour de la sortie. Une contrainte devenue classique dans l'industrie, mais qu'il convient de souligner pour les connexions les plus modestes.

007 First Light sera disponible le 27 mai prochain sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC. Les possesseurs de la Nintendo Switch 2 devront quant à eux s'armer de patience, puisqu'elle ne sortira que cet été, normalement.